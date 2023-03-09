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Ekonomi

Petrol devi duyurdu! 7 milyar dolarlık hamle

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol devi Saudi Aramco, Güney Kore'nin Ulsan şehrinde 7 milyar dolarlık Şahin Petrokimya Projesi'nin temelinin atıldığını açıkladı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Petrol devi duyurdu! 7 milyar dolarlık hamle
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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'de duyurulan ve temeli bugün atılan projenin Saudi Aramco'nun yan kuruluşu olan S-Oil tarafından geliştirildiği belirtildi.

Sürdürülebilirlik ve karbon emisyonlarının azaltılmasında olumlu bir etkiye sahip olduğu belirtilen projenin, Saudi Aramco'nun ham petrolü kimyasal maddelere dönüştürme stratejisi için ciddi bir önem arz ettiği aktarıldı.

PETROL DEVİ DUYURDU! 7 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Saudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hasan en-Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, Şahin Projesi'nin arıtma, kimyasallar ve pazarlama alanında şirketin uluslararası düzeydeki en büyük yatırımlarından biri olduğunu belirtti.

Şirketin, sıvıları kimyasal maddelere dönüştürme alanındaki gelişiminde Şahin Projesi'ninin önemli bir adım olduğunun altını çizen Nasır, "Aynı zamanda (Güney) Kore Cumhuriyeti'ndeki varlığımızı güçlendirmede bir kilometre taşını temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Şahin Projesi, ham petrolü, termal parçalanma yoluyla kimyasal maddelere dönüştürmede Saudi Aramco'nun büyük ölçekteki ilk ticari kullanımını kapsıyor.

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