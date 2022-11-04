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Ekonomi

Petrol devi harekete geçti! Türkiye'de bir ilk

Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi petrol ve doğal gaz devi SOCAR Türkiye, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliğiyle SOCAR Energy School sertifika programını başlatıyor. SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Türkiye'de ilk kez bu kapsamda bir sertifika programının hayata geçirileceğini vurgulayarak, 'Akademi ve sanayi arasında köprü olacak ve iş birliği fırsatı sağlayacak bu sertifika programıyla sektöre enerji alanında uzman, nitelikli işgücü kazandırmayı hedefliyoruz.' dedi.

DHA4 Kasım 2022 Cuma 15:35 - Güncelleme:
Petrol devi harekete geçti! Türkiye'de bir ilk
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Şirketten yapılan açıklamaya göre,SOCAR Energy School sertifika programı, enerji sektöründe uzmanlaşma imkanı sağlamayı, küresel ve bölgesel enerji alanındaki konuları çok yönlü değerlendirme ve 360 derece bakış açısı edindirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada söz konusu sertifika programında yaptığı konuşmaya yer verilen SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, enerjinin her alanının teknik, tarihsel, politik ve ekonomik olarak ele alınacağı SOCAR Energy School'un Türkiye'nin enerji uzmanlarını yetiştireceğini kaydetti.

Yusifov, Türkiye'de ilk kez bu kapsamda bir sertifika programının hayata geçirileceğini vurgulayarak, "Akademi ve sanayi arasında köprü olacak ve iş birliği fırsatı sağlayacak bu sertifika programıyla sektöre enerji alanında uzman, nitelikli işgücü kazandırmayı hedefliyoruz. SOCAR Energy School sertifika programının uluslararası bilinirliğe sahip ve enerji alanında öncü bir sertifika programı olarak uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Ekosistemimizin gelişimi için SOCAR Energy School ile attığımız bu adımın, sektörümüzün gelişimi ve Türkiye'nin kalkınması adına nice yeni proje ve çalışmaya da ilham vermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Proje Koordinatörü Murat Kaya ise üniversite tarafından yürütülen enerji odaklı çalışmalara dikkati çekerek, "Bu alandaki deneyimimizi uluslararası uzmanların da katılımları ile SOCAR Energy School'a yansıtacak olmaktan mutlu ve gururluyuz. Programı yürütecek olan Yönetici Geliştirme Birimimiz (EDU)'nun 20 yıllık deneyimi ile katılımcılarımıza her saatinden fayda sağlayacakları bir eğitim ve tartışma deneyimi sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-63 SAAT SÜRECEK ONLİNE EĞİTİM VERİLECEK

SOCAR Türkiye tarafından her yıl tekrarlanması planlanan SOCAR Energy School, enerji talebi, yeni enerji teknolojileri gibi genel konuların yanı sıra elektrik, elektrik şebekesinin işleyişi, petrol ve doğal gaz, petrol ve doğal gaz piyasaları ve endüstrisi, Hazar Bölgesi enerji politikaları, Türkiye enerji politikaları, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz enerji politikaları, Azerbaycan enerji politikaları, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji güvenliği, kurumsal iklim değişikliği yönetimi ve enerji mevzuatını da içeren pek çok alanda toplam 63 saat sürecek online eğitimi kapsayacak.

Başarı sertifikası almaya hak kazanan katılımcılara enerji alanında doktora bursu şansı da sunan SOCAR Energy School sertifika programına başvurular, 4 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. 12 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 6 hafta sürecek sertifika programı hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.socarenergyschool.com web adresinden ulaşılabilecek.

-SERTİFİKA PROGRAMI UZMAN İSİMLERİ BULUŞTURUYOR

SOCAR Energy School'da dersleri Sabancı Üniversitesi dahil pek çok üniversiteden akademisyenler, SOCAR Türkiye ve çeşitli enerji kuruluşlarından uzmanlar ve dünyaca ünlü eğitimciler verecek. Enerji jeopolitiği uzmanı Giacomo Luciani, Cattolica del Sacro Cuore ve Johns Hopkins Üniversitesi'nde enerji, iklim ve çevre politikaları dersleri veren Simone Tagliapietra, ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi ve Global Energy'nin kurucusu Richard Morningstar, Oxford Institute for Energy Studies Profesörü Vitaly Yermakov SOCAR Energy School'da ders verecek uzmanlar arasında yer alıyor. Programa ayrıca Azerbaycan'dan birçok üst düzey yöneticinin de katılımı planlanıyor.

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