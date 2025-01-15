Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin İngiltere ziyareti sırasında imzalanan mutabakatla Kerkük'teki Kuzey Petrol Şirketi'ne ait 4 petrol sahasının rehabilitesi ve geliştirilmesi projesi BP'ye devredildi.



Söz konusu mutabakat zaptıyla, petrol ve doğal gazda hedeflenen en iyi üretim oranlarına ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.



Sudani'nin İngiltere ziyareti kapsamında, iki ülke arasında "Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde 12,3 milyar sterlinlik ticaret paketi imzalanmıştı.



BAŞBAKANLARDAN KRİTİK ZİRVE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, yasa dışı göçle mücadele, Orta Doğu'daki gelişmeler, savunma ve ekonomi konularını ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Starmer, Londra'da Iraklı mevkidaşı Sudani ile görüştü.

İngiliz Başbakan, Sudani'nin liderliğinde Irak'ın daha güvenli ve refah düzeyi yüksek ülke haline geldiği değerlendirmesinde bulunarak, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Starmer, iki ülke arasında modern ve geleceğe yönelik ortaklık kurarak bu ivmeyi desteklemeye istekli olduğunu söyledi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki durumu da değerlendiren liderler, Suriye'deki son gelişmelerin ardından bölgede barış ve istikrarı desteklemenin önemini vurguladı.

Liderler, iki ülke arasında savunma alanındaki ikili bağların, yeni ortak savunma bildirisi imzalanmasıyla derinleşmesini memnuniyetle karşıladı. Ayrıca liderler terörle mücadelede güçlü işbirliğini sürdürme taahhüdünde bulundu.

YASA DIŞI GÖÇ KONUSU DA ELE ALINDI

Görüşmede ekonomik büyüme konusuna da değinen Başbakan Starmer, İngiltere ve Irak arasında gelişen ortaklığı memnuniyetle karşıladı. Bu durumun, ziyaret kapsamında imzalanan "Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması" ve 12,3 milyar sterlinlik ticaret paketi duyurusuyla ortaya konduğu bildirildi.

İki lider, yasa dışı göç konusunda da İngiltere ve Irak arasında yeni iade anlaşması üzerinde çalışma niyetlerini ele aldı ve insan kaçakçılığı ağlarını çökertmek için daha yakın çalışmayı taahhüt etti.