Petrol devi resmen Türkiye dedi: Özellikle Türklerden faydalanmak istiyoruz

Yeni iş birliği ve anlaşmalar kapsamındaile başta müteahhitlik, konut geliştirme alanında projeler yapılması konusunda görüşme gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail, birçok alanda Türk iş dünyasından faydalanmak istediklerini söyledi.

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Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail, gelecek dönemde daha fazla proje hayata geçireceklerini belirterek, "Özellikle müteahhitlik sektöründe konut geliştirme, altyapı inşası ve teknik mühendislik gibi alanlarda Türk iş dünyasından maksimum seviyede faydalanmak istiyoruz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) genel merkezinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu gerçekleştirildi.

Forumun açılışında konuşan Al-Hogail, iki ülke liderlerinin iradesi ve yetkililerin çalışması sayesinde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ekonomik ve ticari hacmin artarak devam ettiğini söyledi.

Gelecek dönemde hedeflere ulaşmak için beraber çaba göstereceklerini belirten Al-Hogail, Suudi Arabistan'da son yıllarda gerçekleştirilen projelere değindi.

Al-Hogail, "Önümüzdeki dönemde çok daha fazla konut ve altyapı projesi hayata geçireceğiz. Bu konuda Türkiye'den istifade etmek istiyoruz. Özellikle konut geliştirme konusunda, mühendislik alanında Türk iş adamlarından faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın sunduğu fırsatlara işaret eden Al-Hogail, yurt dışından gelen yatırımcıları teşvik eden kanunların çıkmasıyla sürecin kolaylaştığını ifade etti.

Al-Hogail, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projeksiyonuna değinirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde özellikle müteahhitlik sektöründe konut geliştirme, altyapı inşası ve teknik mühendislik gibi alanlarda Türk iş dünyasından maksimum seviyede faydalanmak istiyoruz. Biz de Suudi Arabistan devlet yönetimi olarak, bunun için banka kredileri de dahil olmak üzere yatırımları destekleyen yeni kanunlarla birlikte çok ciddi fırsatlar sunuyoruz. Dolayısıyla Türk iş dünyası için de ülkemizde büyük bir iş potansiyeli söz konusu. Bu vizyonlar birlikte Türk yatırımcıları Suudi Arabistan'da görmekten ve iş insanlarınızı desteklemekten mutluluk duyacağız. İletişim köprülerini devam ettirerek önümüze çıkan her engeli aşabilir ve ilişkilerimizi güçlendirerek daha kuvvetli iş ortaklıklarına imza atabiliriz."

SUUDİ BAKAN'DAN TÜRK FİRMALARINA DAVET

Majid Al-Hogail, insan ve doğaya dost yeni şehirler inşa etmek için yüksek teknolojiyi kullanarak hep birlikte dev projelere imza atabileceklerini ve birlikte kazanabileceklerini belirterek, Türk firmalarını 10-13 Eylül'de Riyad'da düzenlenecek CityScape Fuarı'na davet etti.

Al-Hogail, "Bu fuarda Türk iş dünyasına ayrıca özel bir alan ayırdık. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyaretinin de ilişkilerimize güç katacağına inanıyoruz." dedi.

"FORUMUN SOMUT KATKILARINI KISA SÜREDE ALMAK İSTİYORUZ"

DEİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke arasında son yıllarda yaşanan karşılıklı ziyaretlerden ve iş dünyası görüşmelerinden bahsederek, bugünkü forumdan da olumlu sonuçlar çıkacağını söyledi.

Son bir yıllık süreçte iki ülke arasında yaşanan olumlu gelişmeleri anlatan Olpak, geçen yıl 22-23 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Türk ve Suudi iş adamlarının bir araya geldiğini anımsattı.

Olpak, "Konuk bakanlar, toplantının başında yaptıkları konuşmada, 'Sizin talep ve problemlerinizin neler olduğunu biliyoruz. Bundan sonra o problemleri yaşamayacaksınız' diye ifade ettiler. Memnuniyetle ifade ediyoruz ki vizelerden gümrüğe kadar o problemleri bir daha yaşamadık." diye konuştu.

Planlı bir şekilde gitmenin sonuçlarını ticari ilişkilerde gördüklerini ifade eden Olpak, "Sadece karşılıklı ithalat, ihracat ve ikili ekonomik ilişkilerimizi konuşmuyoruz. Çok ciddi bir şekilde hem yatırım fırsatlarını hem de iki ülkenin vizyon projeleri çerçevesinde fırsatların olduğunu hatırlatıyoruz." dedi.

Olpak, üçüncü ülkelerdeki iş birliği fırsatlarından ve bu alanda Afrika'nın öne çıktığından bahsederek, "Bugünkü forumda; teknik müşavirlikten müteahhitliğe, akıllı şehirlerden kentsel dönüşüme kadar çok farklı alanlarda değerlendirmeler olacak. Hedefimiz, değerlendirmelerin kısa sürede somut çıktılarını almak." açıklamasında bulundu.

"İKİ ÜLKENİN SUNDUĞU ÇOK FAZLA FIRSAT VAR"

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Fayiz Al-Harbi, iki ülke arasındaki güzel gelişmeler sayesinde sanayi ve turizmde önemli artışlar yaşandığını söyledi.

Karşılıklı ziyaretlerin olumlu etkisinin birçok sektörde görüldüğünü dile getiren Al-Harbi, "Hem Türkiye hem de Suudi Arabistan ekonomisi büyük fırsatlara sahip. Gidilecek çok yol var. İki ülke ekonomisinin sunduğu çok fazla fırsat var. Bu fırsatları değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

ŞİRKETLER ARASINDA 16 İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail huzurunda iki ülke şirketleri arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu arada, iki ülke arasındaki ticaret hacmine katkı sağlayacak anlaşmaların daha çok sanayi ve gayrimenkul alanında olduğu görüldü.