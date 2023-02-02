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Ekonomi

Petrol devi Shell duyurdu: Bu 115 yılın en yükseği

Petrol ve gaz devi Shell, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından enerji fiyatlarının artmasının ardından rekor yıllık kar bildirdi.

2 Şubat 2023 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
Petrol devi Shell duyurdu: Bu 115 yılın en yükseği
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Şirket, 2022 için 115 yıllık tarihinin en yüksek seviyesi olan 39,9 milyar dolar kazanç bildirdi.

Enerji şirketleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrol ve gaz fiyatlarının artmasının ardından rekor karlar elde ediyor.

Hanehalkları enflasyonla mücadele ederken karlar, firmalar üzerinde beklenmedik vergileri ödeme baskısını artırdı.

Geçen yıl İngiltere hükümeti, gaz ve elektrik faturalarını düşürme planını finanse etmeye yardımcı olmak için firmaların karları üzerinden Enerji Karları Vergisi adı verilen beklenmedik bir vergi getirdi.

Petrol ve gaz fiyatları, koronavirüs tecritlerinin sona ermesinin ardından yükselmeye başlamıştı, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra keskin bir şekilde yükseldi ve bu da enerji şirketleri için büyük karlar sağladı.

Brent ham petrolünün fiyatı Mart 2022'de varil başına 120 doların üzerine çıktı, ancak o zamandan beri geriledi.

Petrol fiyatları şu anda Ukrayna'nın işgalinden önceki seviyenin altında.

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