Petrol devi Shell için komite kurdular! Lisanları araştırılacak

Nijerya Senatosu Başkanı Ahmad Lawan'ın sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya göre, petrol devi Shell Plc.'nin 1989 ve 2019'da süresi dolan lisanlarını araştırmak için Çarşamba günü bir komite kuruldu.



Karar, Nijerya yasalarına göre lisansların süresinin 30 yıl yerine 20 yıl olması gerektiğini söyleyen Senatör George Sekibo tarafından sunulan bir önergenin ardından duyuruldu.

İddiaya göre söz konusu lisans uzatmaları, hükümete 200 milyon dolara mal olmuş olabilir.

Shell'in bir sözcüsü, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

SHELL PLC.'NİN BÖLGEDEKİ PETROL VE DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI

Sekibo'nun önergesine göre, 1989'a kadar olan ilk on yıllık petrol hakları, Nijerya hükümetinin ücretler, vergiler ve telif ücretlerinde 120 milyon dolar kaybetmesine neden olurken, 2019'a kadar olan ikincisi 80 milyon dolara mal oldu.

Komite, ülkenin rüşvetle mücadele kurumu olan Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonunu, araştırmalar sonucunda Shell Plc.'nin haksızlığını ispatlarsa, lisans sözleşmeleri kapsamında ödenenden 200 milyon dolar daha fazla ödeme yapmaya çağırabilir.

Shell, Nijerya'da TotalEnergies SE, Eni SpA ve üretim haklarını 1950'lerin sonu ve 1960'ların başında alan devlete ait enerji şirketi ile birlikte bir kara ve sığ su ortak girişiminde faaliyet gösteriyor.