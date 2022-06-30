Petrol devi Shell Plc. ile imzalar atılıyor! Dünyanın en büyük projesi

Shell, Total, Exxon ve Conoco ve Eni gibi enerji devleri, Katar tarafından dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinin, yaklaşık 30 milyar dolarlık genişlemesine dahil edildi.



İki kaynağa göre, Londra merkezli Shell Plc. muhtemelen Salı günü Doha'da devlet kontrolündeki Qatar Energy ile ortaklığını açıklayacak. Shell'in CEO'su Ben van Beurden ile QE'nin CEO'su olan Katar Enerji Bakanı Saad al Kaabi ile imza törenine katılması bekleniyor.

Katar, küresel bir enerji krizinin ortasında üretim kapasitesini artırıyor. Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa ülkeleri kendilerini Rus gazından kurtartamaya çalışırken LNG'ye olan talep artıyor.

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Çarşamba günü Singapur'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Van Beurden sözleşmeye dair açıklamalarda bulundu. Şirket daha önce, Katar'ın maksimum LNG üretimini 77 milyondan 2026 yılına kadar 110 milyon tona çıkaracak olan North Field East projesinde hisse için teklif verdiğini doğrulamıştı.

Van Beurden Singapur'da yaptığı açıklamada, dünyanın daha fazla hükümetin koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmesiyle gaz ve petrol arzının sıkılaştığı "çalkantılı bir döneme" doğru gittiğini söyledi.

Van Beurden, "Yedek kapasite çok düşük, talep hala artıyor. Bununla birlikte, Ukrayna'daki savaşla ilgili belirsizlikler ve bundan kaynaklanabilecek yaptırımlar, çalkantılı bir dönemle karşı karşıya kalma riskimizi artırıyor." dedi.

Shell'in North Field East'e ne kadar yatırım yapacağı belli değil. Exxon Mobil Corp. ve TotalEnergies SE'nin her biri %6,25'e sahip olurken, ConocoPhillips ve Eni SpA bu miktarın yarısı kadar hisse alacak.

Katar, ekstra gaz akışı başlayana kadar olmasa da, Avrupa'ya Rus enerji arzını önemli ölçüde değiştirebilecek birkaç ülkeden biri.

Katar ayrıca North Field South adında ikinci bir genişleme aşaması planlıyor. Bu genişlemeyle, 2027 yılına kadar kapasite yılda 126 milyon tona çıkarılacak. Katar hükümeti, bu projenin ortaklarının çoğunun North Field East'tekilerle aynı olacağını söyledi.