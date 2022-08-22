Petrol devi Shell yatırımını ikiye katlayacak! Bir milyon ton....

Shell plc'nin bir yan kuruluşu olan Shell Chemicals Park Moerdijk yeni bir yatırım duyurdu.

Shell Moerdijk, geri dönüşümü zor plastik atıklardan yapılan bir sıvı olan piroliz yağının kalitesini artıran ve fabrikaları için kimyasal hammaddeye dönüştüren yeni bir piroliz yağı yükseltme ünitesi inşa edecek. Yatırım, döngüsel ve biyo-tabanlı hammaddelerin kullanımını artırarak, düşük karbonlu ürün teklifini büyüterek ve hidrojen ve CCS uygulaması yoluyla net sıfır emisyon haline getirerek on yıl içinde parkın geçişinde ilk büyük adımı işaret ediyor.

Bu hedeflere ulaşmak için Shell, önümüzdeki on yıl içinde, yatırım kararlarına bağlı olarak ve mevcut sermaye tahsisi çerçeveleri dahilinde Shell Moerdijk'in kimyasal kompleksine yatırım yapmayı planlıyor.

10 YILLIK YATIRIM PLANI HAZIR

Müşterilerinin daha düşük karbonlu taleplerini karşılamaya çalışan Shell Moerdijk, bu alandaki yatırımlarına hız verdi. Shell Chemicals and Products Başkan Yardımcısı Robin Mooldijk, "Ortak karbondan arındırma ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışıyoruz. Bu piroliz yağı yükseltici yatırımı, plastikleri yeni ve kullanışlı ürünlere dönüştürmek zor olan kimyasal geri dönüşüm endüstrisini geliştirme taahhüdümüzün bir parçası ve toplumun plastik atık sorununu çözmesine yardımcı oluyor." dedi.

2024 yılında üretime başlaması beklenen ünite, yaklaşık 7.8 milyar plastik poşetin ağırlığına eşdeğer olan yıllık 50.000 ton kapasiteye sahip olacak. Shell'in hedefi 2025 yılına kadar kimyasal tesislerinde bir milyon ton plastik atığı geri dönüştürmek.

Shell Chemical Park Moerdijk'in Genel Müdürü Richard Zwinkels, "Shell Chemicals Park Moerdijk, enerji dönüşümünü hızlandırmak, Hollanda kimya endüstrisinin dönüşümünde lider olmak ve müşterilerimiz ve toplum için daha döngüsel, düşük karbonlu ürünler üreterek büyümek istiyor. Bu, üç ana hedefi beraberinde getiriyor; on yıl içinde net sıfır emisyon, döngüsel ve biyo-bazlı hammaddelerin kullanımını artırmak ve yeni ürün hatlarına yatırım yaparak kimyasal ürün sayısını ikiye katlamak" şeklinde konuştu.

GELECEĞİN PETOLÜ İÇİN DEV TESİS

Shell'in bir diğer önemli yatırım planı ise geleceğin petrolü hidrojen üzerine... Shell Chemical Park Moerdijk, dünya üzerindeki hidrojenden yararlanmak için yeni bir tesis inşa edecek. 2032 yılına kadar üretime başlayacak olan tesisin planlamasına başlandı. Shell, hidrojenden artan karbondioksiti de endüstriyel fırınlarda yakarak yok edecek.

PİROLİTİK YAKIT NEDİR?

Yüksek kalorifik değerde olan bu yakıt endüstriyel amaçlı olarak sanayinin ihtiyaç duyduğu ısı enerjisi üretiminde de kullanılabilir. Aynı zamanda sentetik ham petrol olarak, petrol rafinelerinde ham petrolün içine karıştırılabilir. Ön hazırlıktan geçirilmiş atık lastikler piroliz işlemi esnasında gazlaştırılırlar.

Star Gazetesi