Petrol devi Shell'de istifa depremi!

star.com.tr 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:58

Shell bünyesinde 2018'de çalışmaya başlayan Brinton, sosyal medyadan Shell'den ayrıldığını duyurdu.

Nisan 2020'de Shell emektarı Mark Gainsborough'nun yerine yenilenebilir enerji ve enerji çözümleri başkanı olan Brinton'un ayrılığı, petrol devi Shell tarafından doğrulandı.

Şirket, Brinton'ın ayrılmasının ardından, 1 Şubat'tan itibaren Shell'in yenilenebilir enerji liderliğinde iki yeni pozisyon oluşturacağını duyurdu.

Şu anda yenilenebilir enerjiden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Thomas Brostrom, yenilenebilir üretim başkanı olarak atanacak.

Şu anda Shell Energy'nin başkan yardımcısı olan Steve Hill, enerji pazarlamasının başına atanacak. Her iki rol de entegre gaz ve enerji çözümleri başkanı Wael Sawan'a rapor verecek.

Brostrom, dünyanın en büyük açık deniz rüzgar şirketi olan Danimarkalı Orsted firmasının Kuzey Amerika offshore işini yönettikten sonra Ağustos 2021'de Shell kadrosuna katıldı.

Öte yandan diğer bir enerji devi BP, İngiliz şirketi yenilenebilir enerji birimlerini yeniden yapılandırırken, yeni bir açık deniz rüzgar bölümünün başına geçmesi için Orsted'den bir yöneticiyi işe aldığını söyledi.

Shell, Brinton altındaki yenilenebilir enerji projelerini hızla genişletmişti.

Shell, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu şirketi olmayı hedefliyor. Yenilenebilir kaynaklara ve düşük karbonlu enerjiye yaptığı harcamayı yakın vadede yılda 2 ila 3 milyar dolara, yani toplam bütçe harcamasının kabaca %10 ila %15'ine çıkarmayı hedefliyor.

Büyük petrol ve gaz şirketleri, enerji geçişi hız kazanırken hem personel hem de pazar payı için rekabet eden mevcut yenilenebilir enerji şirketleri ile giderek daha da büyümeye çalışıyor.

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