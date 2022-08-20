Petrol devi Shell'den enerji atağı! İmzalar atıldı

İngiliz enerji şirketi Shell, mobiliteyi küresel olarak karbondan arındırma hedefine yönelik bir adım attı. Şirket, yüzde yüz iştiraki olan Shell Deutschland GmbH'nin, Schaltbau Holding AG'nin iştiraki olan SBRS GmbH'nin %100 hissesini satın almak için Schaltbau Holding AG ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

SHELL'DEN HIZLI BÜYÜME HEDEFİ

SBRS'nin satın alınmasıyla Shell, e-otobüs şarj çözümleri alanındaki konumunu güçlendirmeyi ve e-kamyon çözümleri için Avrupa pazarında ve diğer segmentlerde daha hızlı büyümeyi hedefliyor.

Deutsche Shell Holding GmbH CEO'su Felix Faber, "Bu satın alma ile SBRS GmbH, ticari e-şarj alanında güçlü ve yenilikçi bir oyuncu olarak dünyanın önde gelen filo yönetimi çözümleri sağlayıcılarından birine katılıyor" dedi.

YÜZDE 100'ÜNÜ SATIN ALDI

Son yıllarda ticari araçları karbondan arındırma işlemleri hızlandı. Shell yaptığı bu atakla ticari müşterilerinin filolarını elektriklendirmek ve karbondan arındırmak için aradığı tam entegre şarj çözümlerini sunacak.

E-otobüsler, e-kamyonlar ve e-vanlar dahil olmak üzere ticari elektrikli araçlar için şarj altyapısı çözümler sunan SBRS GmbH'nin %100 hissesi için satın alım işleminin 2022 yılından sonra tamamlanması bekleniyor.

Star Gazetesi