Petrol devi SOCAR resmen duyurdu! Rekor kıran anlaşma

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve Kazak QazaqGaz bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. İmza töreni, SOCAR Başkanı Rovshan Necef ile QazaqGaz Yönetim Kurulu Başkanı Sanzhar Zharkeshov başkanlığındaki bir heyet arasında yapılan görüşme sırasında gerçekleşti.

SOCAR VE QAZAQGAZ ANLAŞTI



Söz konusu anlaşmada, Kazakistan'daki hidrokarbon sahalarının araştırılması ve geliştirilmesi, gaz kimya endüstrisinin geliştirilmesi, doğal gaz taşımacılığı endüstrisinin modernizasyonu, bu sektörde yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve diğer önemli alanlarda işbirliği fırsatlarının araştırılmasını sağlıyor. Ayrıca, mutabakat, taraflar arasında yakın ticari ilişkilerin geliştirilmesine ve ikili yatırım ve teknolojik değişim hacminin artırılmasına hizmet edecek.

Toplantıda taraflar ayrıca SOCAR ve QazaqGaz arasındaki işbirliği umutlarını, planlanan projelerin uygulanması için çalışma gruplarının oluşturulmasını ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konuları da görüştüler.

KAZAK PETROL TAŞIMACILIĞI



Aynı şekilde KazMunayGas'ın Ekonomi ve Finans Kurulu Başkan Yardımcısı Dauren Karabayev de brifing sırasında Kazakistan ve Azerbaycan'ın Kazak petrolünün taşınmasını görüştüklerini söyledi. Bu bağlamda, Azerbaycan'ın bu amaçlar için potansiyel olarak kullanılabilecek Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Supsa boru hattına sahip olduğunu belirtti

Ayrıca Dauren Karabayev, "Azerbaycan tarafı ile Kazak petrolünün olası nakliyesi konusunda devlet düzeyinde ve ulusal şirketler düzeyinde de dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde görüşmeler yapılıyor. Ayrıntılar üzerinde hala anlaşmaya varılması gerekiyor. Anlaşmaya vardığımızda daha fazla ayrıntı vereceğiz" dedi.

REKOR KIRAN ANLAŞMA



İki ülke ekonominin çeşitli sektörlerinde yakın işbirliği içindedir. Azerbaycan'da sanayi, inşaat, ticaret, tarım, ulaştırma ve hizmet sektörlerinde Kazak sermayeli 159 şirket faaliyet göstermektedir. Azerbaycan şirketleri de Kazak pazarında temsil edilmektedir ve Azerbaycan'ın 1995'ten 2021'e kadar Kazak petrol dışı sektöründeki yatırımları 200 milyon doları aşarken, Kazakistan'ın Azerbaycan petrol dışı sektöründeki yatırımları yaklaşık 100 milyon doları bulmuştur.

Azerbaycan ile Kazakistan arasındaki ticaret cirosu 2021'de 135,7 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakam yeni bir rekorla 2022 yılında 135,7 milyon doların üzerine çıkacak.