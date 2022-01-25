Petrol devleri Total ve Chevron duyurdu: Ülkeden çekiliyoruz

star.com.tr 25 Ocak 2022 Salı 10:40 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 10:41

Fransa merkezli uluslararası petrol devi Total ve ABD merkezli Chevron, geçen yılda Myanmar'da gerçekleşen askeri darbenin ardından, ülkeden çekildiklerini resmen duyurdular.



Myanmar, ordunun Şubat 2021'de seçilmiş hükümeti devirip lideri Aung San Suu Kyi'yi gözaltına almasından bu yana kargaşa içinde. Cunta protestoları bastırmak için acımasız güç kullandı.

SON BATILI ŞİRKETLER PETROL DEVLERİ TOTAL VE CHEVRON DA ÇEKİLDİ

TotalEnergies ve Chevron, diğer firmalarla birlikte, Myanmar'ın güneybatı kıyısındaki Yadana gaz projesini ve sahadan Myanmar/Tayland sınırına gaz taşıyan MGTC ulaşım sistemini işleten bir ortak girişimde yer alıyordu.

Total'den yapılan açıklamada, "Şubat 2021 darbesinden bu yana Myanmar'da kötüleşmeye devam eden insan hakları ve daha genel olarak hukukun üstünlüğü açısından durum, durumu yeniden değerlendirmemize neden oldu ve bu ortam TotalEnergies'in artık yeterince olumlu bir katkı yapmasına izin vermiyor.' ifadelerine yer verildi.

Chevron'dan yapılan benzer bir açıklamada, "Myanmar'daki koşullar ışığında, ülkeden çıkmamıza yol açacak planlı ve düzenli bir geçişi sağlamak için Yadana doğal gaz projesine olan ilgimizi gözden geçirdik. Projede azınlık payı olan bir işletmeci olarak, acil önceliğimiz çalışanların güvenliği ve refahı, güvenli operasyonlar ve Myanmar ile Tayland halkı için çok ihtiyaç duyulan enerjinin tedariki olmaya devam ediyor." denildi.

Hollanda - Birleşik Krallık ortaklığındaki Shell de, çekilmeyle ilgili olarak, 'geçen yıl itibariyle Myanmar'da arama ruhsatına sahip olmadığını' söyledi.

Total ve Chevron, darbenin ardından çekilmeye karar veren en son Batılı şirketler oldular.