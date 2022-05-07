Petrol devlerinden dudak uçuklatan rakam! Geleceğin yakıtı için 308 milyar dolar

Birleşik Krallık sularında faaliyet gösteren açık deniz şirketlerinin harcama planlarını değerlendiren Offshore Energies UK (OEUK) analizine göre, İngiliz petrol ve gaz devleri düşük karbonlu enerji yatırımlarını rekor seviyede artıracak.

Bu firmalar tarafından yapılan yatırımların %60'ının, açık deniz rüzgar ve karbon yakalama ve depolama tesisleri dahil olmak üzere düşük karbonlu ve yenilenebilir enerji altyapısına harcanacağını tahmin ediyor.

DUDAK UÇUKLATAN YATIRIM PLANI

Araştırmaya dahil olan firmalardan bazıları, önümüzdeki on yıl içinde İngiltere enerji sistemlerine ciddi yatırımlar yapacak.

Bunlardan Shell 25 milyar sterlin yatırım yapacağını, BP ise bu yatırımlara 18 milyar sterlin pompalayacağını açıkladı.

OEUK'ye göre, 70 milyar sterlinlik sermaye yatırımı ve 20 milyar sterlinlik operasyonel harcama ile açık deniz rüzgarı bu nakit akışından en fazla yararlanan kalem olabilir.

Hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesine yaklaşık 20 milyar sterlin harcanacağı tahmin ediliyor, ancak 25 milyar sterlin de yeni petrol ve gaz sahalarının açılmasına gidecek.

Raporda bu rakamların, sadece harcama planları olduğu ve aslında harcanma aşamasında olmadığı hatırlatması da yapılıyor.

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan OEUK'dan Ross Dornan, "Politikacıların anlaması gereken şey, yalnızca yatırımların değil, aynı zamanda hırs da gerekli. Birleşik Krallık, düşük karbonlu ve yenilenebilir enerjide bir dünya lideri olabilir, ancak bunu başarmak için planlamacılar ve politikacıların uzun vadeli planlar yapması gerekiyor." dedi.