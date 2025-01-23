Petrol, doğal gaz ve hidrokarbon daveti! Türkiye'yi ortak olarak görmek istiyorlar

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık, Türkiye'yi bir enerji merkezi olarak gördüklerini belirtti. Abdussadık "Avrupa'ya giden doğal gazın büyük bir kısmı Türkiye üzerinden geçiyor. Yenilenebilir enerjide de gelişmiş teknolojilere sahip. Bu imkanlardan faydalanmak ve Türkiye'yi enerjinin tüm alanlarında stratejik ortak olarak görmek istiyoruz." dedi.

Bakan Abdussadık, AA muhabirine, Türkiye'nin, ülkesinin stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Kasım 2024'te düzenlenen İstanbul Energy Forum'a katıldığını ve burada bazı değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatan Abdussadık, Türk mevkidaşı Alparslan Bayraktar ile işbirliği imkanlarını görüştüklerini dile getirdi.

Abdussadık, Türkiye'yi Libya'da daha fazla iş yapmaya davet ettiklerini dile getirerek, "Mevcut işbirliklerimizi geliştirmek ve özellikle açık deniz alanlarında daha fazla iş yapmak istiyoruz. Şu anda (petrol ve doğal gaz aramada) saha ihalemizi duyuruyoruz. Birlikte çalışabileceğimiz çok sayıda proje için büyük bir potansiyel ve önemli fırsatlar mevcut." diye konuştu.

- YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE DAVET

Türkiye'ye yaptıkları davetin yalnızca hidrokarbon kaynaklarıyla sınırlı olmadığını, yenilikçi enerji kaynaklarının yanı sıra yenilenebilir enerjiyi de kapsadığını aktaran Abdussadık, şunları kaydetti:

"Libya, güneş enerjisi açısından stratejik bir konuma sahip. Yılın büyük bir bölümünde bol miktarda güneş ışığı alıyoruz. Bu durum, yenilenebilir enerji yatırımları için Libya'yı büyük fırsatlar sunan bir ülke haline getiriyor. Ayrıca sahip olduğumuz geniş kıyı şeridi sayesinde rüzgar enerjisi ve hidrojen potansiyelinin de büyük olabileceğini düşünüyoruz. Türkiye, bu projelerin bazıları için değerlendirdiğimiz uluslararası ortaklardan biri."

Bakan Abdussadık, Türkiye ile fırsatları değerlendirdiklerini, bu kapsamda düzenli toplantılar gerçekleştirdiklerini ve gelecekten çok umutlu olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her iki taraf için de kazan-kazan olacak projelerimiz olacağını düşünüyoruz ve bu projeler üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'yi bir enerji merkezi olarak görüyoruz. Avrupa'ya giden doğal gazın büyük bir kısmı Türkiye üzerinden geçiyor. Yenilenebilir enerjide de gelişmiş teknolojilere sahip. Bu imkanlardan faydalanmak ve Türkiye'yi enerjinin tüm alanlarında stratejik ortak olarak görmek istiyoruz."

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