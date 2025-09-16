Petrol, doğalgaz, tekstil… Adıyaman enerji ve üretim üssü olma yolunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda STK temsilcileri ve sanayicilerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkış sürecinde önemli bir mesafe kat edildiğini, şehrin sosyal, iktisadi ve içtimai hayatının normale dönmeye başladığını belirtti. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir deprem yaşadık, asrın felaketi dediğimiz büyüklükte bir afetle karşı karşıya kaldık. Ancak devlet ve millet el ele vererek büyük bir çaba ortaya konuldu. İnşallah Cenab-ı Hak böyle bir felaketi bir daha bizlere yaşatmaz ama Adıyaman ayağa kalkıyor."

Adıyaman'ın büyüyen bir üretim ve enerji kenti olduğuna dikkat çeken Bayraktar, son yirmi iki yılda şehrin elektrik tüketiminin altı kat arttığını ifade etti.

Bu artışın nüfus ve şehirleşmenin yanı sıra sanayi ve ticaretin gelişmesinden kaynaklandığını belirten Bayraktar, Atatürk Barajı ve Türkiye Petrollerinin Adıyaman için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Bayraktar, "Türkiye Petrolleri burada önemli bir istihdam sağlıyor. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için her varil bizim için altın değerindedir" dedi.

Bayraktar, tekstil sektörünün küresel sıkıntılar ve artan işçilik maliyetleri nedeniyle zor günler geçirdiğini, bu sektöre can suyu olabilecek desteklerin verileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin enerji alanındaki politikalarına da değinen Bayraktar, "Cari açığı düşürmek için ihracatı artırmamız lazım. Ancak ithalatı da azaltmalıyız. Petrol, doğalgaz ve kömür gibi enerji ithalatını azaltmak için çalışıyoruz. Bu noktada Adıyaman'daki petrol üretimi, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ve Gabar'daki üretim çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrollerinin sadece yurt içinde değil yurt dışında da önemli çalışmaları olduğunu vurgulayan Bayraktar, Somali, Libya, Irak, Orta Asya ve Pakistan'da yürütülen petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine değindi.

Bayraktar, Adıyaman'ın tekstil, üretim, enerji, petrol ve tarımdaki potansiyeliyle gelecekte Türkiye'nin kalkınmasında öncü bir şehir olacağını kaydetti.

Programda Adıyaman Valisi Osman Varol, Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Resul Kurt, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ile AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan da yer aldı.