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Ekonomi

Petrol fışkırıyor! Tam 641 bin varile ulaşıldı

Petrol arzında önemli ülkelerin başında gelen Azerbaycan'ın Şah Deniz ve Azeri-Çırak-Güneşli sahalarından rekor seviyede petrol üretim yapılıyor. Azerbaycan Enerji Bakanlığı, Ağustos 2022'de kondensat dahil günlük petrol üretiminin 641.000 varile ulaştığını bildirdi.

Star Gazetesi16 Eylül 2022 Cuma 22:57 - Güncelleme:
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Azerbaycan Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Azerbaycan'ın kondensat dahil günlük petrol üretimi Ağustos 2022'de 641.000 varile ulaştı. Toplam günlük petrol üretiminden 554.000 varil ham petrol ve 87.000 varil kondensat oluştu.

PETROL FIŞKIRIYOR! HAM PETROL ÜRETİMİNDE YENİ SINIR

OPEC+'nın 30. Bakanlar Toplantısı'nda varılan anlaşma, Ağustos ayında Azerbaycan'da günlük ham petrol üretiminin 717.000 varile ulaşmasını öngörüyor. Nisan 2020'den bu yana OPEC ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretim hacimlerinin azaltılması konusunda bir anlaşma imzaladı.

Mayıs 2022'den itibaren petrol üretim seviyesine yönelik OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin 19. Bakanlar Toplantısında Azerbaycan, 2021 Ağustos-Aralık aylarında günlük ham petrol üretimini ayda 400.000 varil artırma ve İşbirliği Bildirgesi'ni tabanda kısmi ayarlamalarla 2022'nin sonlarına kadar uzatma kararını destekledi.

TEMEL SEVİYE OLMAYA DEVAM EDECEK

Mayıs 2022'den yılsonuna kadar Azerbaycan'ın petrol üretim yükümlülüklerinin hesaplanmasına mevcut seviye üzerinden devam edilecek. Başka bir deyişle, Azerbaycan için Ekim 2018'de belirlenen 718.000 varil günlük ham petrol üretimi, gelecek yıl üretim seviyesinin belirlenmesinde temel seviye olmaya devam edecek.

Star Gazetesi

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