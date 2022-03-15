Petrol fiyatları çakıldı! 3 haftanın en düşük seviyesi

AA 15 Mart 2022 Salı 16:55 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 17:22

Petrol piyasasında son günlerde yaşanan şaşırtıcı gelişmeler sonrası hızlı bir soğuma yaşanıyor.

Dün günü 106,90 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,52 düşüşle 97,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,84 dolardan alıcı buldu.



Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerine dönmesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatların gerilemesine neden oluyor.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, Rusya'nın İran nükleer anlaşmasının en kısa sürede yeniden devreye alınmasına yana olduğuna işaret etmesinin de etkili olduğu belirtiliyor.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ise piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılamaya devam ediyor.