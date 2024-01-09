Petrol fiyatları çakıldı

Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Petrol, OPEC+ lideri Suudi Arabistan'ın fiyat kesintisi, Orta Doğu'daki karşılıklık, Kızıldeniz'deki endişeler piyasanın zayıfladığına dair işaretlerin etkisiyle yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Suudi Arabistan'ın Şubat 2024'ten itibaren tüm bölgelerde petrol fiyatlarını düşüreceği bildirildi. Saudi Aramco'nun Asya pazarı için petrol fiyatını varil başına 2 dolar indireceği söyleniyor.

An itibariyle Brent petrolün varil fiyatı 76 dolardan, WTI ham petrol 71 dolardan işlem görüyor.