Böylesi görülmedi! Petrol fiyatları daha da düşer mi?

star.com.tr 31 Mart 2020 Salı 16:03 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:11

Rusya ve Suudi Arabistan'ın (OPEC) petrol üretim kısıtlamaları konusunda uzlaşıya varamaması ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, ham petrol fiyatları 20 dolar seviyesine kadar geriledi. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün itibariyle, 23 dolar ile Kasım 2002'den bu yanaki en düşük seviyeye geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamaları nisan ayı sonuna kadar uzattı. Trump'ın imzaladığı ve 2.2 trilyon doları bulacak koronavirüs tedbirleri kararlarında mürekkep bile kurumadan, Kongre dördüncü acil koronavirüs mevzuatını hazırlamaya başladı.

Raymond James'e göre, şu an itibariyle ABD'de 193 milyon insan ve dünya çapında şaşırtıcı bir şekilde 2,3 milyar insan bir tür karantina altında yaşıyor.

Mart ayı başlarında, birkaç tahminci 2020'de petrol talebinin sadece 220.000 bpd'lik bir düşüşle biraz olumsuz gerçekleşebileceğini öne sürmüştü.

Ayın ortalarında, bazı tahminciler, ikinci çeyrekte talebin günde 10 milyon varil (mb / d) kadar olabileceğini söyledi. Birkaç gün sonra, başka analistler talep tahminini, 13-14 mb / d'ye koydu. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) geçen haftaya kadar talebin 20 mb / gün kadar düşebileceğini açıklamıştı.

Petrol fiyatları Pazartesi günü öğle saatlerinde keskin bir düşüş gösterdi. JBC Energy'den yapılan açıklamadı, 'Bizim için bu, petrol talebinin, muhtemelen şu anda nisan / mayıs ayları için ajandalarımızdaki rakamlardan yüzde 20'den daha fazla kırılma yaşandığının göstergesi.' ifadelerine yer verildi.

Commerzbank Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Talep tarafına yönelik tahminler neredeyse günlük bazda aşağı doğru revize edildi. Arz tarafında Suudi Arabistan ve Rusya arasında herhangi bir uzlaşma belirtisi hala yok." denildi.

Öte yandan analistler, şu anda en fazla haftalar veya aylar içinde küresel depolama kapasitesini izliyor.

Bank of America, fiyatların önümüzdeki birkaç ay içinde dünyanın pandemiden geçip geçemeyeceğine veya yaralarının sarılmasının gelecek yıl ve ötesine geçip geçemeyeceğine bağlı olduğunu söylüyor. Banka, 'Petrol piyasası bu büyük arz ve talep şoklarının 3 ila 4 ay içinde kaybolmasını bekliyor. Ancak, şoklardan biri ya da ikisi 12 ay veya daha uzun sürerse, petrol fiyatları uzun bir dönem 30 doların altında kalacaktır.' açıklamasında bulundu.

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