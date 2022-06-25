Petrol fiyatları için çarpıcı tahmin! 100 doların altı mümkün mü?

S&P Global Platts Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch, petrol fiyatlarının seyri ile ilgili Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulundu.

Welch Petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketi hakkındaki soruya "Piyasa hala sıkı; çünkü Rus üretimine yaptırım uygulanıyor ve mevcut olan Rus gazının azalması durumu var. Buna karşın şu anda, küresel resesyon riski ve yüksek enflasyon riski gibi daha büyük endişeler var. Aslında petrol talebinin Çin'den kaybolacağı düşünülüyor. Petrol fiyatlarını aşağıya çeken unsurlar bunlar. "şeklinde cevap verdi.

Yaşanan durumun bir resesyon değil, bir resesyon endişesi olduğunun altını çizen Welch "Özellikle Fed resesyon ve yüksek enflasyon konusunda çok endişeli; buna karşın ikisi ile de aynı anda baş edebilecek bir konumda değil. Görünüşe göre yüksek enflasyonun daha büyük bir endişe olduğunu düşünüyor ve faizleri de bununla başa çıkabilmek için arttırıyor. Bu durum resesyon riskini daha da kötüleştiriyor" dedi.

Welch, "Dünyadaki herkes enerji fiyatlarının artmasıyla ilgili sorun yaşıyordur. Dolayısıyla resesyon korkusu gerçek. Petrol piyasasına etkisine gelecek olursak, petrol fiyatları biraz aşağıya inecektir. Çünkü resesyon olduğu zaman insanlar petrole daha az harcama yapar ve talepte azalma yaşanır. Buna karşın, Ukrayna ile Rusya durumu ortadan kalkmadı. Bir anda petrol fiyatları varil başına 50 veya 60 dolara düşecek diye konuşamayız. Konuştuğumuz şey petrol fiyatlarının potansiyel olarak 100 doların altına gelmesi." şeklinde konuştu.