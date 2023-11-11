İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Petrol fiyatları tepetaklak! Motorine büyük indirim
Ekonomi

Petrol fiyatları tepetaklak! Motorine büyük indirim

Brent petrolün varil fiyatı 80 dolara kadar gerilerken bu durum motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim yapılacak.

11 Kasım 2023 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Petrol fiyatları tepetaklak! Motorine büyük indirim
ABONE OL

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünleri üzerinde etkili olan petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrolün varili en son, uluslararası piyasalarda 80.42 dolardan işlem gördü.

13 KASIM PAZARTESİ İNDİRİM GELİYOR

13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36.38 TL'ye, Ankara'da 36.96 TL'ye, İzmir'de 37.14 TL'ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 34.55 TL, Ankara'da 35.20 TL, İzmir'de 35.31 TL seviyesinde bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.