Petrol fiyatlarına bir darbe de Kazakistan ve Libya'dan

star.com.tr 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:39

Pandemi dönemindeki arz-talep düzensizliği ve sonrası normalleşme çabalarıyla artan talep, petrol fiyatlarını yukarıya itti. Yükselişe devam eden petrol fiyatı, Kazakistan ve Libya'daki kesintilerle yükselişini sürdürdü.



Küresel piyasalarda Brent ham petrolü 35 sent (%0,4) artarak 08:00 GMT'de varil başına 82.1 dolara yükseldi. ABD kriteri West Texas Intermediate de 37 sent (%0.5) artışla varil başına 79.27 dolardan işlem gördü.

PETROL FİYATLARINA KAZAKİSTAN VE LİBYA DARBESİ

Genel olarak, petrol fiyatları geçen hafta Kazakistan'da tren hatlarını kesintiye uğratan ve ülkenin en büyük petrol sahası Tengiz'de üretim düşüşünü tetikleyen protestoların ardından %5 arttı.

Çok uluslu bir Amerikan enerji şirketi olan Chevron'dan Reuters'a yapılan bir açıklamada, Kazakistan'ın Tengizchevroil (TCO) şirketi şu anda orada üretimi normal seviyelere döndürmek için çalıştıkları belirtildi.

Öte yandan Libya'daki boru hattı bakımı da küresel fiyatları etkiledi. Libya'daki üretim, geçen yılın en yüksek seviyesi olan 1.3 milyon varilden günde 729.000 varile, yani %40'ın üzerinde düştü.

Arz sorunlarının yanı sıra, petrol fiyatları artan küresel talepten ve bazılarının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinden (OPEC+) gelen küçük üretim artışlarından etkileniyor.

Temmuz ayında OPEC+, Covid-19 karantinalarının seyahat ve ekonomik faaliyeti vurmasıyla talepte yaşanan düşüşün ardından 2020'de kesilen üretimi eski haline getirmek için üretimi her ay kademeli olarak 400.000 varil artırmaya karar verdi.

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