9 Mart 2026 Pazartesi
  • Petrol fiyatlarına yakın takip! Bakan Şimşek: Şoklar kalıcı değil
Ekonomi

Petrol fiyatlarına yakın takip! Bakan Şimşek: Şoklar kalıcı değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, 'Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor' dedi.

9 Mart 2026 Pazartesi 09:17
Petrol fiyatlarına yakın takip! Bakan Şimşek: Şoklar kalıcı değil
Şimşek, NSosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçmiş tecrübeler, bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

