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Ekonomi

Petrol fiyatlarını etkileyecek önemli gelişme: Toplam 2 milyon varil...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 'üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını' sürdürmekte mutabık kaldı.

AA4 Aralık 2022 Pazar 18:56 - Güncelleme:
Petrol fiyatlarını etkileyecek önemli gelişme: Toplam 2 milyon varil...
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Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve aralık ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 34'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, OPEC+ grubunun, 5 Ekim'deki 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan kesinti kararının önemine işaret edilerek "Söz konusu kararın tamamen piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı ve geçmişe bakıldığında bunun, piyasa katılımcıları tarafından küresel petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için gerekli ve doğru hareket şekli olduğu kabul edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, katılımcı ülkelerin piyasadaki gelişmeleri ele almak, gerektiğinde, petrol piyasalarının denge ve istikrarını desteklemek için acil olarak toplanabilecekleri belirtildi.

Tarafların geçmişte alınan önemli kararlara bağlılıklarının bir kez daha yinelendiğine işaret edilen açıklamada, bu zamana kadar her ay düzenlenen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) bundan sonra iki ayda bir düzenleneceği, ancak Komite'nin isterse ek toplantı yapabileceği ya da piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda OPEC+ bakanlarının her an toplanmasını talep edebileceği kaydedildi.

TOPLAM 2 MİLYON VARİL...

Açıklamada, bir sonraki Bakanlar Toplantısı'nın 4 Haziran 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşılarak, 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda onaylanan uzatmadan yararlanarak tam uyum ve fazla üretimi telafi etme mekanizmasına bağlı kalmanın kritik önemine işaret edildi.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim'deki toplantıda, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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