17 Ağustos 2025 Pazar
Ekonomi

Petrol hakkına müteallik karar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 08:18 - Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Şırnak'taki "AR/TPO/K/N48-b1, b4" pafta numaralı petrol arama ruhsatı ve Diyarbakır'daki "AR/TPO/K/L44-d1, d2 pafta" numaralı petrol arama ruhsatının sürelerinin 3 Temmuz 2025'ten 3 Temmuz 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

Öte yandan, Efe Jeofizik Enerji Hizm. ve Teknolojileri Petrol Gaz Maden Jeotermal Araş. Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti'nin Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'taki petrol arama ruhsat talebi ile Seyl Enerji AŞ'nin Adıyaman ve Gaziantep'teki arama ruhsat talebi reddedildi.

