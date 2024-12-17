İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2024 Salı / 16 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9858
  • EURO
    36,8
  • ALTIN
    2981.05
  • BIST100
    9997.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Petrol hırsızlığı 3 milyar dolar zarara neden oldu! 42'si daha tespit edildi
Ekonomi

Petrol hırsızlığı 3 milyar dolar zarara neden oldu! 42'si daha tespit edildi

Afrika'nın ülkesi Nijerya'da petrol hırsızlığı ülke ekonomisine ağır darbe vuruyor. Petrol ve doğal gaz zengini ülkede 42 kaçak petrol arıtma tesisi daha tespit edilerek kapatıldı. Nijerya'da petrol kaçakçıları 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluşturdu.

AA17 Aralık 2024 Salı 08:24 - Güncelleme:
Petrol hırsızlığı 3 milyar dolar zarara neden oldu! 42'si daha tespit edildi
ABONE OL

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 42 tesisin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin petrol bölgesi Bayelsa, Delta ve Rivers eyaletlerinde petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danjuma, operasyonlarda 42 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 32 tekne ve 12 araca el konulduğunu aktaran Danjuma, çalınan 197 bin litre petrolün de ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

- 37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Enerji üretiminde tercihleri Türkiye oldu

Sınırlı sayıda ülkeler arasına girdik

Bir ilimizde daha doğal gaz heyecanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.