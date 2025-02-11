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Ekonomi

Petrol hırsızlığı ülke ekonomisine darbe vuruyor! 24'ü daha kapatıldı

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Ülkede 24 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığı duyurulurken, 29 petrol kaçakçısının gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

AA11 Şubat 2025 Salı 08:10 - Güncelleme:
Petrol hırsızlığı ülke ekonomisine darbe vuruyor! 24'ü daha kapatıldı
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 24 tesisin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma yaptığı açıklamada, ordunun, 3-9 Şubat'ta ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danjuma, operasyonlarda, 24 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda yaklaşık 60 bin litre petrol ürününe el konulduğunu aktaran Danjuma, 29 petrol kaçakçısının gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

- 37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

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