Petrol için tavan fiyat uygulaması! Enerji piyasasını hareketlerin iddia

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olmak üzere gelişmiş ekonomilerin uluslararası birlik G7 Grubu'nun, Rus petrolüyle ilgili önemli bir karara imza attığı iddia edildi.



ABD eyaleti Virginia merkezli yayın kuruluşu Politico'nun ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı habere göre, önde gelen Batılı ekonomiler, Moskova'nın ham petrol satışlarından elde ettiği geliri sınırlamak istiyor.

Haberde, G7 Grubu'nun Salı günü Rus petrol ihracatında bir fiyat sınırı belirlemek için bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

PETROL İÇİN TAVAN FİYAT UYGULAMASI! ÇARPICI İDDİA

Anlaşmanın detayları açıklanmadı, ancak iddiaya göre ABD, Rus petrolünü taşıyan gemiler için uygulanan yaptırımların, ancak ülkeler petrolü sabit bir maksimum fiyattan satın almayı kabul etmeleri durumunda kaldırmayı ve böylece bir tavan fiyat uygulanmasının hayata geçebileceğini önerdi.

Öte yandan G7 üye ülkeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Pazartesi günü önerilen petrol fiyatlarında dünya çapında bir fiyat sınırı fikrini reddetti. Teklifin ABD ve Almanya tarafından reddedildiği ve Fransa'nın geri çekmeyi kabul ettiği bildirildi.

Anlaşma, Batılı ülkelerin Rus petrolüne uyguladıkları yaptırımlar ve ambargolar nedeniyle artan enerji fiyatları ve enflasyonla başa çıkmaya çalışmasının bir sonucu. Kısıtlamalar, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonu finanse etmek için kullanıldığı iddia edilen 'Rus savaş hazinesini' bitirmeyi amaçlarken Moskova, yüksek fiyatlar nedeniyle enerji ihracatından yaptırımlardan önce olduğundan daha fazla para kazandı.

Tavan fiyat fikri ilk olarak bu yılın başlarında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen tarafından ortaya atıldı ve daha sonra, geçtiğimiz üç gün içinde konuyla ilgili 'yapıcı' görüşmelerde bulunduğu bildirilen G7, yıllık zirvede bu konuyu ele aldı.

Star Gazetesi