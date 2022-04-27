Petrol imparatoru bir ilke imza attı! Enerjide dev atılım

Hindistanlı iş adamı Mukesh Ambani petrol, enerji ve yeşil enerji alanında yaptığı yatırımlarla Asya'nın en zengin yatırımcısı olarak dikkat çekiyor. Zengin iş adamı ülkesi Hindistan'da ve yurt dışında yaptığı yatırımlarla şirketi Reliance Industries'i büyütürken Ortadoğu'da ilk yatırımını da gerçekleştirdi. Mukesh Ambani, BAE ile 2 milyar dolar değerinde bir enerji anlaşması imzaladı.

BAE İLE ORTADOĞU PAZARINA İLK KEZ AÇILDI

Hindistanlı petrol imparatoru, Birleşik Arap Emirlikleri'nin servet fonu ADQ ile ortaklaşa olarak Abu Dabi'nin yaklaşık 240 kilometre batısındaki Ruwais'teki Ta'ziz sanayi kompleksinde dünya çapında bir petrokimya fabrikası kuracak. BAE yetkilisi Sanayi ve ileri teknoloji ve ADNOC grubu bakanı Al Jaber, Hindistanlı iş adamı Mukesh Ambani ile yapılan anlaşmanın önemine dikkat çekerek, anlaşmanın BAE ile Hindistan arasındaki köklü bağları güçlendirme aracı olarak endüstriyel ve enerji işbirliğinin önemli rolünün altını çizdi.

MUKESH AMBANİ YEŞİL ENERJİYE YATIRIM YAPIYOR

Ambani ayrıca ülkesi Hindistan'da yenilebilir enerjiye yatırımlar yapıyor. Servetini petrol arıtma ve petrokimyadan kazanan Ambani liderliğindeki Reliance şirketi, Hindistan'ın piyasa değerine göre en büyük holdingini yeşil bir enerji şirketine dönüştürmek için 80 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi.

Star Gazetesi