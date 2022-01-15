Petrol imparatorundan dudak uçuklatan rakam: Geleceğin enerjisine 76 milyar dolar

star.com.tr 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:08 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:08

Petrokimya devi Reliance Industries'in Başkanı Mukesh Ambani, geleceğin temiz enerjisi için dudak uçulatan yatırım bedelini açıkladı.



Reliance Industries şirketinin, Perşembe günü borsaya sunduğu bir dosyada, Gujarat eyalet hükümetiyle toplam 5.96 trilyon rupi (81 milyar $) yatırım için anlaşmalar imzalandığı bildirildi.

Bunun yaklaşık 5 trilyon rupisi önümüzdeki 15 yıl içinde 100 gigawatt yenilenebilir enerji projesi ve yeşil bir hidrojen ağı inşa etmek için kullanılacak. 600 milyar rupi güneş modülleri, hidrojen elektrolizörleri, yakıt hücreleri ve depolama pilleri üreten fabrikalar için kullanılacak.

Kalan meblağ, perakendeden rafinaj grubuna 5G hizmetleri için telekom ağının yükseltilmesi ve tüketici perakende işletmelerinin genişletilmesi de dahil olmak üzere, yeni ve mevcut projelere harcanacak.

Reliance, yenilenebilir enerji projeleri için şimdiden "arazi keşif sürecini başlattı" ve Gujarat yönetiminden kurak Kutch bölgesinde 450.000 dönümlük (182.110 hektar) talep etti.

PETROL İMPRATORLUĞUNDAN GELECEĞİN ENERJİSİNE 76 MİLYAR DOLAR

Yatırım anlaşması şu anda sadece bir mutabakat zaptı olsa da, Ambani'nin yeşil hedeflerinin kapsamını özetliyor ve Haziran ayında duyurduğu üç yılda 10 milyar dolarlık yatırımdan çok da büyük bir adım.

Şirketin toplam yatırımlarının 76 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir rakamı göreceği belirtiliyor.

Ambani, fosil yakıtla beslenen imparatorluğunu dönüştürmenin ve onu yeşil enerji ve dijital teknolojiye doğru yöneltmeye çalışıyor.

Bu projeler aynı zamanda Reliance'ın operasyonlarını 2035 yılına kadar karbon nötr hale getirme hedefini de güçlendirecek. Bu hedef, gelirinin %60'ını petrol rafine ve petrokimyadan elde eden bir şirket için iddialı bir hedef.

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