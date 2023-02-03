Petrol müjdesi geliyor: Çok ümitliyiz

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgaza ilişkin olarak çalışmalar son hızla devam ederken, yeni müjdeli haberleri duyurdu.

CNN Türk televizyonunda konuşan Bakan Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'ndan yeni müjde gelebilir. Tuna 1 ve Amasra 1 kuyusunu açıklamıştık. Çaycuma 1 kuyusuyla birlikte yeni keşif açıklamıştık. Komşu sahalarda keşif çalışmaları devam edecek. Ordu açıklarına kayabiliriz. Petrol açısından ümitli olduğumuz Rize açıkları var. Sakarya Gaz Sahası'ndaki sahanın üretime hazırlanması için çalışmaları sürdürüyoruz, mart sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Gemilerimiz boşa çıktıkça yeni alanlara göndereceğiz" ifadelerini kullandı.