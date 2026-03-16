Ekonomi

Petrol rotasını değiştirdi! Hürmüz tıkandı alternatif Türkiye

Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının aksaması nedeniyle alternatif ihracat planları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Abdulgani, Kerkük–Türkiye petrol boru hattının bir hafta içinde yeniden devreye alınabileceğini söyledi. Abdulgani, günlük 200–250 bin varil kapasiteye sahip Irak–Türkiye boru hattında son test ve bakım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 13:50
Yaptığı videolu açıklamada Irak'ın ham petrol üretiminin OPEC kotasına göre günlük yaklaşık 4,4 milyon varil olduğunu belirten Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, ancak bölgede savaşın başlamasından birkaç gün sonra Körfez'deki askeri gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Irak'ın petrol ihracatının durduğunu ifade etti.

Irak'ın daha önce günlük yaklaşık 3,4 milyon varil petrolü başta Basra Petrol Limanı olmak üzere güney limanları üzerinden ihraç ettiğin ancak Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Petrol Bakanlığı'nın petrol sahalarındaki üretimi azaltmak zorunda kaldığını ifada eden Abdulgani, şunları kaydetti:

"Petrol üretimi şu anda rafineriler ve elektrik santrallerinin ihtiyaçlarını karşılamak için günlük 1,5–1,6 milyon varile düşürüldü. Rafineriler şu anda tasarım kapasitelerinin en üst seviyesinde çalışarak benzin, dizel ve beyaz petrol ürünleri ile LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) üretimini sürdürüyor. Ayrıca acil durumlar için belirli miktarda stok tutuluyor."

Irak'ın yeniden ihracatı başlatmak için Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol sevkiyatını değerlendirdiğini, Suriye'deki Banyas Limanı ve Akabe hattı üzerinden ihracat için de ihaleler açıldığını aktaran Abdulgani, Kerkük petrolünü Türkiye'ye taşıyan Irak-Türkiye boru hattının günlük 200–250 bin varil kapasiteye sahip olduğunu ve şu anda son test ve bakım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 100 kilometrelik bölümde kalan hidrostatik testin bir hafta içinde tamamlanmasının beklendiğini dile getiren Abdulgani, "Petrolün Kerkük sahalarından doğrudan hatta (Irak-Türkiye boru hattına) verilerek IKBY'den geçmeden Türkiye'ye gönderilebileceğiz." dedi.

Almanya, İspanya ve İtalya "hayır" dedi

AB'den Rusya'ya enerji resti: Tek bir molekül bile almayacağız

AB'den kritik Hürmüz planı! Tahıl Girişimi benzeri model
ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

