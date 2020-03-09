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Ekonomi

Petrol savaşına tutuştular, koronavirüs de vurdu! Piyasalarda şok dalgası

Brent ve WTI, Rusya ve OPEC arasındaki üretim kesintisi anlaşmasının bitmesine, koronavirüsten doğan tedirginlik de eklenince, ham petrol fiyatı 35 doların altına düştü.

star.com.tr09 Mart 2020 Pazartesi 10:05 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 10:06

Asya pazarları Pazartesi günü büyük bir şok dalgasıyla açıldı. Brent petrol saniyeler içinde varil başına yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek 31.38 dolara düştü. WTI ise 2016'dan beri en düşük seviye olan 28 doların'ın altını gördü.

Cumartesi günü, Suudi Arabistan Asya, Avrupa ve ABD'deki müşterilerine varil başına 6 ila 8 dolar arasında bir indirim sunacağını açıkladı. Ayrıca, küresel ekonomik yavaşlamaya ve talep düşüşüne rağmen, petrol üretimini artırılacağı belirtildi.

Bu ani hamle, Rusya ile OPEC arasındaki petrol kesintisi anlaşmasının çökmesinden sonra, bir 'petrol fiyatı savaşı'nın işareti olarak görülüyor.

Düşen petrol fiyatlarına karşı petrol üretiminin azaltılması planını devreye sokmak isteyen Suudi Arabistan, OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) zirvesinde Rusya ile yürütülen müzakerelerde bulunuldu. Ancak Viyana'daki zirvede olağanüstü bir duruma neden olan koronavirüs salgını konusundaki endişelere rağmen, ek petrol kesintileri konusunda anlaşmaya varılamadı.

ABD basını anlaşmazlığı, 'Rusya ile Suudi Arabistan arasında OPEC ile Rusya’nın fiili lideri olduğu OPEC+ arasında 4 yıldır süren işbirliğinin sonu' şeklinde yorumladı.

Taraflardan yapılan açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren ne OPEC ne de OPEC üyesi olmayan ülkelerin kısıtlama yapmayacağı belitildi.

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