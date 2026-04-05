Petrol sevkiyatı Fransa'nın gündeminde: Türkiye mükemmel bir stratejik konumda

Küresel enerji piyasalarının Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık nedeniyle alternatif rotalara odaklandığı bir süreçte, Irak petrolünün Batı pazarlarına açılan en önemli kapılarından biri olan Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'ndan operasyonlar tekrar hız kazandı.

Kerkük-Ceyhan'ın yeniden başlamasını ele alan Fransız basını, Türkiye'nin Hürmüz dışı kaynakların Avrupa'ya taşınmasında tamamlayıcı bir enerji koridoru olarak öne çıktığını yazdı.

Türkiye'nin Rus ve Hazar gazının Avrupa'ya ulaşmasında önemli bir güzergah olarak bulunduğu kaydedildi.

Ortadoğu'daki savaşın devam etmesiyle birlikte Irak'ın petrol ihracatı için alternatif bir rota olarak Türkiye'ye yöneldiği belirtildi.

Haberde, "Hürmüz Boğazı'nı bypass edecek rotalar bulma yarışında olan Irak'ın bu hamlesi, Ankara'nın etkinliğini artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor" ifadeleri yer aldı.

Fransız basınına konuşan uzmanlar, ABD/İsrail-İran savaşının aynı zamanda Bağdat'ın Irak'ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa arasında bir transit merkezi haline getirmeyi amaçlayan milyarlarca avroluk Irak Kalkınma Yolu projesini hayata geçirme sürecini de hızlandırdığını aktardı.

SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ GİDEREK ARTIYOR

Kalkınma Yolu'nu Türkiye ve Irak'ı birbirine daha da yakınlaştıracak harika bir proje olarak tanımlayan uzmanlar, Türkiye'nin Avrupa ile uluslararası pazarlar arasındaki tedarik zincirleri açısından coğrafi önemini giderek arttırdığının altını çizdi.

Türkiye'nin Basra Körfezi ve Kızıldeniz'deki aksaklıklardan faydalanmak için mükemmel bir stratejik konumda olduğunu belirten uzmanlar, "İran savaşının ardından Ankara'nın enerji zengini Körfez ülkelerindeki nüfuzunu artırma çabalarının da hızlanacağı tahmin ediliyor" yorumunda bulundu.