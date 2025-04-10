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Ekonomi

Petrol sonrası Türkiye'ye yeni ortaklık teklifi

Türkiye ve Somali karada petrol ve gaz araması için anlaşma imzaladı. Bugünün iki ülke için tarihi bir gün olduğuna işaret eden Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir, 'Madencilik alanında da ortaklık hedefliyoruz. Gerekli yasal süreçlerden sonra Türk madencilik şirketlerin Somali'ye gelmesini ve anlaşmalar yapmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 14:55 - Güncelleme:
Petrol sonrası Türkiye'ye yeni ortaklık teklifi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed'in katılımıyla Bakanlıkta "Türkiye ve Somali arasında Somali kara alanlarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması" imza töreni gerçekleşti.

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Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir bugünün iki ülke için tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, "Türkiye halihazırda Somali açık denizlerinde çalışmalar yürütüyor. Bugün karada petrol ve gaz aramaları için anlaşma imzalayarak ikili ilişkilerimizi yeni seviyeye taşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin de yardımıyla en kısa zamanda Somali'nin yerel kaynaklarını geliştirerek iki ülke için somut sonuçlar elde edeceklerini kaydeden Dahir, "Madencilik alanında da ortaklık hedefliyoruz. Gerekli yasal süreçlerden sonra Türk madencilik şirketlerin Somali'ye gelmesini ve anlaşmalar yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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