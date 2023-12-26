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Ekonomi

Petrol tespitinin ardından düğmeye basıldı! Sefer başlıyor

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarından alınan numunelerden yapılan analizlerde deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğu ortaya çıkmasının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi geri sayıma geçti. Barbaros gemisi bölgede petrol arayacak.

IHA26 Aralık 2023 Salı 15:15 - Güncelleme:
Petrol tespitinin ardından düğmeye basıldı! Sefer başlıyor
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Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarından alınan numunelerden yapılan analizlerde deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğu ortaya çıkmasının ardından Trabzon Limanı'nda demirli olan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de petrol seferi için gün saymaya başladı.

Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Doğu Karadeniz'de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için geçtiğimiz Eylül ayında denize açılmıştı. Maden'in Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alıp petrol potansiyelini öğrenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) gönderdiği numunelerde denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıkmıştı. Prof. Dr. Nafiz Maden, numunelerdeki sızıntının doğal petrol kaynağı olduğunun ispatlandığını belirtmişti.

Geçtiğimiz Eylül ayında Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi tüm bu yaşananların ardından Karadeniz'de petrol seferi için gün saymaya başladı. 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı yerlerde sondaj yapıyor. Sondaj süresince Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin en geç bahar ayları ile birlikte Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarına doğru sefere çıkması bekleniyor.

Öte yandan denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayrettin Paşa'ya çalışmaları sırasında iki destek gemisi de eşlik edecek.

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