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Ekonomi

Petrol Türkiye üzerinden aktarılacak! Ankara'nın onayı bekleniyor

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı için boru hattının hazır olduğunu açıkladı. 'İhracatın yeniden başlaması için Türk tarafıyla görüşme ve yazışma halindeyiz.' diyen Abdulgani, 'Türk tarafının onayı alındığında ihracat yeniden başlayacak.' ifadesini kullandı.

AA25 Şubat 2025 Salı 10:52 - Güncelleme:
Petrol Türkiye üzerinden aktarılacak! Ankara'nın onayı bekleniyor
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Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Ceyhan Limanı'na petrol ihracatını yeniden başlatmak için boru hattının hazır olduğunu söyledi.

Abdulgani, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, petrol ihracatı konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, boru hattının hazır olduğunu ve iki gün içinde ihracatın yeniden başlamasını umduklarını belirtti.

"İhracatın yeniden başlaması için Türk tarafıyla görüşme ve yazışma halindeyiz." diyen Abdulgani, "Türk tarafının onayı alındığında ihracat yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.

Abdulgani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"IKBY üzerinden yapılan petrol ihracatı için bütçe yasasına göre belirlenen miktar günlük 300 ila 325 bin varil. Bunun bir kısmı iç tüketim için kullanılacak, geri kalanı ise ihraç edilecek."

Irak Meclisi, IKBY'den çıkarılan petrolün varil başına taşınma maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

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