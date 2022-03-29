Petrol ve doğal gaz devi çakıldı! Ülkede büyük endişe

Petrol devi olarak bilinen Exxon Mobil Corp., Brezilya kıyılarında başlattığı petrol ve doğal gaz aramasında bir kuru delik açtı. Bu, petrol devinin Güney Amerika'daki ham rezervlerini genişletme çabalarında nadir görülen bir gelişme olarak değerlendirildi.

EXXON DUYURU YAYIMLADI

Exxon, Pazartesi günü projede bir yatırımcı olan Enauta Participacoes SA tarafından yapılan bir duyurunun ardından, Cutthroat arama kuyusunun önemli miktarda petrol veya doğal gaz bulamadığını söyledi.

BULGULAR ENTEGRE EDİLECEK

Exxon sözcüsü Meghan Macdonald'ın yerel kaynaklara gönderdiği bir e-postada, "Kuyu hidrokarbonlarla karşılaşmazken, Exxon Mobil, bölgenin keşif potansiyelini daha iyi anlamak için bulgularından elde ettiği verileri bölgesel yeraltı yorumlama çabalarına entegre etmeye devam edecek." dedi.

ULTRA DERİN BÖLGEDE BAŞLANDI

Projeye liderlik eden ve %50 hisseye sahip olan Exxon, Cutthroat'ı Şubat ayı sonlarında Brezilya'nın kuzeydoğu kıyısındaki Sergipe-Alagoas Havzası olarak bilinen ultra derin su bölgesinde sondaja başladı.

BÜYÜK DÜŞÜŞ

%30 hisseye sahip Enauta ile %20 hisseye sahip Murphy Oil Corp. Brezilyalı bir şirket ise %13 kadar düşerken, Murphy ve Exxon'un hisseleri sırasıyla %12 ve %3,7 kadar düştü. Murphy, yorum talebine cevap vermedi.

YENİ SONDAJ PLANLANIYOR

Brezilya'da açık deniz umutlarına yıllarca yoğun yatırım yapan Exxon'un en önemli keşiflere imza attı. Şirket daha uzaklarda, Guyana sularında büyük keşifler yaptıktan sonra, bu yıl içinde Kolombiya kıyılarında sondaj yapmayı planlıyor.

Star Gazetesi