Petrol ve doğal gaz devi gaza bastı! Tam 6,7 milyar dolar

Kardeş ülke Azerbaycan, petrol ve doğal gazdan elde ettiği geliri gelecek nesillere bırakmak için kurduğu Azerbaycan Devlet Petrol Fonu'nun (SOFAZ) ülkenin başlıca petrol ve gaz alanlarından elde ettiği gelir Ocak-Temmuz 2022 döneminde 6,7 milyar doları buldu.

PETROL VE DOĞAL GAZ DEVİ GAZA BASTI! TAM 6. 7 MİLYAR DOLAR

Petrol ve doğal gaz devi SOFAZ, sektöründeki en büyük petrol sahası olan Azeri-Çırak-Güneşli saha bloğu, gelirin 5,6 milyar dolarını oluşturdu.

Fonun, dünyanın en büyük gaz-yoğuşma sahaları arasında yer alan Şah Deniz sahasından elde ettiği gelir, 252.7 milyon doları kondensattan olmak üzere 1 milyar doları buldu.

Azeri-Çırak-Güneşli (ACG) gelirin 5,9 milyar dolarını, Şah Deniz ise 884,7 milyon dolarını oluşturuyor.

1999 yılında kurulan SOFAZ, Azerbaycan'ın petrol ve gaz gelirlerini gelecek nesiller için biriktiren ve koruyan bir egemen servet fonudur.

ACG petrol sahalarının geliştirilmesi sözleşmesi 20 Eylül 1994'te imzalandı ve Aralık ayında yürürlüğe girdi. ACG bloğunun geliştirilmesi sözleşmesi, Eylül 2017'de 2050 yılına kadar uzatıldı.

TPAO DETAYI

ACG projesinin hissedarları BP (operatör, yüzde 30,37), SOCAR (yüzde 25), MOL (yüzde 9,57), INPEX (yüzde 9,31), Equinor (yüzde 7,27), ExxonMobil (yüzde 6,79), TPAO (yüzde 5,73) , ITOCHU (yüzde 3,65), ONGC Videsh Limited (OVL) (yüzde 2,31).

Şah Deniz gaz sahasının geliştirilmesine ilişkin sözleşme 1996 yılında imzalandı. Şah Deniz projesinin hissedarları BP (işletmeci yüzde 29,99), LUKOIL yüzde 19,99, TPAO yüzde 19, SOCAR yüzde 14,35, NICO (yüzde 10) ve SGC (yüzde 6,67).