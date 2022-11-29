Petrol ve doğal gaz devi resmen duyurdu: Türkiye'den tam 3,3 milyon fit küp gaz

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortaklık yürüten Kanadalı petrol ve gaz şirketi Trillion Energy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz açıklarındaki Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB) doğal gaz sahasındaki Akçakoca-3 kuyusunun gaz satış hattına 3,3 Milyon Kübik Fit Küp (MMcf/d) seviyesinde üretim yaptığını bildirdi.

PETROL VE DOĞAL GAZ DEVİ RESMEN DUYURDU

Şirket ayrıca, şirketin 17 kuyulu SASB geliştirme programının üçüncü operasyonu olan Batı Akçakoca-1 kuyusunu delmek üzere sondaj makinesini yeniden konumlandırdığını bildirdi. Trilyon, projede sondaj yapmak için GSP Offshore'un Uranus jack-up teçhizatını kullandığını belirtildi.

Akçakoca-3'ten ilk üretim oranları, 20/64" bobin kullanılarak ve ilk çalıştırma sırasında üst 7 metre delinmiş gaz kumlarından 3,3 MMcf/d sağlandığı açıklandı. 27 metre net ödeme kuyusu ise daha sonraki bir tarihte delinmek üzere bırakıldı. Şirket, diğer kuyulardan üretim tesisine daha fazla gaz getirildikçe Akçakoca-3'ün nihai üretim oranlarının ayarlanacağını söyledi.

Uranüs sondaj kulesi, hem Batı Akçakoca-1 hem de Gülüç-2 kuyularının açılacağı Akçakoca Platformu'nun kuzey tarafına yeniden konumlandırıldı. Söz konusu kuyucuklar birkaç hafta arayla püskürtülecek ve sırayla tamamlanacak.

Trillion CEO'su Arthur Halleran şunları söyledi: "Güney Akçakoca-2 ve Akçakoca-3'ün şu anda devam eden sondaj programına yeniden yatırılacak olan 30 dolar üzeri/1000 fit küp (mcf) seviyesinde gaz satış geliri elde etmesinden çok memnunuz. Daha önce dik bir kuyu ile keşfedilen ancak üretime geçmeyen gaz havuzu, şu anda sondajını yaptığımız Gülüç uzun menzilli yönlü kuyu üretim platformundan uzanarak bu gaz sahasını üretime kazandıracak"