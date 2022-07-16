Petrol ve doğal gaz devi Shell ile imzalar atıldı! 20 yıllık dev anlaşma

Enerji güvenliği konusunda endişeler artarken, Shell gibi dünya devleri yeni arayışlara girdi. Dünyanın en büyük enerji şirketleri geçtiğimiz günlerde Katar'ın 'dünyanın en büyük' LNG projesine dahil olurken, bir imza da Mexico Pacific ile atıldı.

20 yıllık satış ve satın alma anlaşması kapsamında Shell, Mexico Pacific'in Meksika, Puerto Libertad'daki ana LNG ihracat tesisinin ilk iki vagonundan yılda 2,6 milyon ton LNG alacak.

Mexico Pacific Başkanı Douglas Shanda, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Shell'i bir müşterisi olarak LNG tesisimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Düşük maliyetli Permiyen gazına erişim ve nakliye gibi konularda, konumumuzun sunduğu avantajları görmeleri, Batı Kıyısı Kuzey Amerika LNG'sinin değerini gösteriyor." dedi.

SHELL'İN BİZİMLE ÇALIŞMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Artan enerji güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak için LNG üretimini artırmaya devam edeceklerini belirten Shanda, "Shell'in bizimle çalışmayı seçmesinden de aynı derecede memnuniyet duyuyoruz." dedi.

2026'da ticari faaliyetlere başlaması planlanan Mexico Pacific'in LNG tesisi, yıllık toplam 14,1 milyon ton kapasiteye sahip olacak.

Shell'in enerji pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı Steve Hill, anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Enerji güvenliği dünya için her şeyden önemli olmaya devam ediyor. LNG talebi, arz güvenliğini sağlamak ve enerji geçişini ilerletmek için gereken daha fazla LNG ile artmaya devam edecek. Daha fazla LNG'yi piyasaya kazandırmak için ilerleyen zamanlarda Mexico Pacific ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."

Geçen ay Shell ve APA Corporation, 2022 Açık İhale Turu kapsamında Uruguay'ın devlete ait şirketi ANCAP'tan üç açık deniz bölgesi konusunda anlaşmaya vardı.

Shell, bağlı kuruluşu BG International aracılığıyla derin su araştırma OFF-7 ve sığ su araştırma OFF-2 haklarını kazanırken, APA OFF-6'yı aldı.

Star Gazetesi