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Ekonomi

Petrol ve doğal gaz devinden dudak uçuklatan rakam! Hedef 2,5 milyar dolar

ABD merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Caerus, 2,5 milyar dolardan fazla satış yapmayı hedefliyor. Petrol ve doğal gaz üretim devi, önümüzdeki birkaç hafta içinde satış sürecini başlatmayı planlıyor.

Star Gazetesi30 Mart 2022 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:31
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli, 7 bin 400'den fazla üretim kuyusu işleten ve günlük yaklaşık 600 milyon fit küp üretim oranına sahip olan petrol ve doğal gaz şirketi Caerus, 2,5 milyar dolardan fazla değere sahip satış yapmayı planladığı duyuruldu.

Şirkete yakın kaynaklar, ABD'li doğal gaz ve petrol devinin, önümüzdeki birkaç hafta içinde satış sürecini başlatmayı planladığını belirtti.

Reuters'a konuşan kaynaklar, satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin kesinlik kazanmadığını da ekledi.

2.5 TRİLYON FİT KÜP PETROL VE DOĞAL GAZ REZERVİ

Caerus Petrol ve Doğal Gaz, 7 bin 400'den fazla üretim kuyusu ve 5 bin 300'den fazla hazırda bekleyen sondaj yeri ile önemli büyüklükte bir alan işletmekte.

Firma, yaklaşık 2.5 trilyon fit küp eşdeğeri (TCFE) doğal gaz ve günlük yaklaşık 600 milyon fit küp üretim kapasitesine sahip.

Ayrıca şirkete ait 6 su arıtma ve 12 su depolama tesisi bulunmaktadır.

Star Gazetesi

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