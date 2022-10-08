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Ekonomi

Petrol ve doğal gaz devinden Türkiye kararı! Resmen duyurdular: Tam 17,7 milyar dolar

Avrupa'nın enerji krizine çare olan petrol ve doğal gaz devi Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nden (SOCAR) dikkat çeken bir Türkiye kararı geldi. Petrol ve doğal gaz devi SOCAR'ın Başkanı Rövşan Najaf, şirketin Türkiye ekonomisine daha fazla yatırım yapacağını belirterek, şimdiye kadar Türk ekonomisine 17,7 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirtti.

Star Gazetesi8 Ekim 2022 Cumartesi 23:39 - Güncelleme:
Petrol ve doğal gaz devinden Türkiye kararı! Resmen duyurdular: Tam 17,7 milyar dolar
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Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) 2027 yılına kadar Güney Gaz Koridoru (SGC) üzerinden gaz ihracatını en az iki katına çıkarmayı hedefliyor. Konu hakkında resmi açıklmayı ise SOCAR Başkanı Rövşan Najaf yaptı. Doğal gaz ihracatına ilişkin SOCAR'ın Türkiye'den geçen TANAP boru hattı kapasitesinin genişletilmesine yönelik planlarının olduğu bildirildi.

PETROL VE DOĞAL GAZ DEVİNDEN TÜRKİYE KARARI

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) 2027 yılına kadar Güney Gaz Koridoru (SGC) üzerinden gaz ihracatını en az iki katına çıkarması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamayı geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla SOCAR Başkanı olan Rövşan Najaf, 2. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu sırasında yaptı.

SOCAR Başkanı Najaf bu bağlamda, Azerbaycan'ın 2022 yılında toplam gaz ihracatını 22 milyar metreküpe çıkarmasının beklendiğini de belirtti. SOCAR'ın Türkiye ekonomisine daha fazla yatırım yapacağını belirten Najaf, şirketin şu ana kadar Türkiye ekonomisine 17,7 milyar dolar yatırım yaptığını belirtti.

Söz konusu 2. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu ise 5-6 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

SOCAR DETAYI

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi, petrol ve doğal gaz sahalarının araştırılması, petrol, gaz ve gaz kondensatının üretilmesi, işlenmesi ve taşınması, iç ve dış pazarlarda petrol ve petrokimya ürünlerinin pazarlanması ve Azerbaycan'da sanayiye ve halka doğal gaz tedariki ile ilgilenmektedir. Şirket, Azerbaycan'da biri Türkiye'de olmak üzere iki rafinerinin yanı sıra Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Romanya ve İsviçre'de benzin istasyonları ağına sahiptir.

Star Gazetesi

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