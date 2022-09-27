Petrol ve doğal gaz devleri tahtından oldu! Keşif için geri sayım başlıyor

Petrobras, şirketin Brezilya'nın "yeni ön tuzu" olarak tanıttığı bir bölge olan Amapá kıyılarında bu yıl petrol arama çalışmalarına başlamak istiyor. Poder360'taki Lais Carregosa'ya göre, petrol şirketleri BP ve Total'in çekilmesinden sonra devlete ait şirket, 2022'nin 4. çeyreğinde sözde Brezilya Ekvator Marjı'nı, özellikle arama haklarında münhasırlığa sahip olduğu Amazon Nehri'nin ağzındaki petrol bloklarını keşfetmeye başlayacak.

EN UMUT VERİCİ PETROL VE DOĞAL GAZ KUYUSU

Şirketin Yönetici Müdürü Marco Carminatti, "Ekvator Marjı, Petrobras için stratejik bir alan ve Brezilya'daki açık deniz endüstrisi için en umut verici derin deniz sınırlarından biri olarak kabul ediliyor" dedi. Öte yandan bu alandaki petrol çıkarmanın çevresel etkileriyle ilgili olarak, Petrobras, Foz do Amazonas da dahil olmak üzere denizcilik alanlarında yüksek kirlilik riski olduğunu öne süren analizlere itiraz etti.

Petrobras ve IBAMA arasındaki bir anlaşma, bir sızıntı durumunda acil durum planını değerlendirmek için Kasım ayında gerçekleştirilecek bir operasyon öncesi testi tanımladı. Devlete ait şirketin amacı için her şey yolunda giderse, Amapá sahilinin 179 km açığındaki ilk kuyuyu açmak.

PETROL ÜRETİMİ ARTACAK

Ekvator Marjının keşfi ile Petrobras, önümüzdeki on yıl içinde petrol üretimini %70'den fazla artırmayı bekliyor. Rio de Janeiro'daki bir petrol ve gaz sektörü etkinliğinde, Maden ve Enerji Bakanı Adolfo Sachsida ve Çevre Bakanı Joaquim Leite ülkedeki petrol üretiminin genişlemesini savundu.

Ayrıca Çevre Bakanı Leite, "Petrol ve gaz sektörü şimdiden yeni bir yeşil ekonomi yolunda. Burada Petrobras tarafından sunulan, dünyadaki en küçük karbon ayak izine sahip petrole sahipsiniz" dedi.