Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Adnan Sezgin, iki ülkeden iş insanlarının katılacağı iş forumunun ticaret hacmini artırma hedefine katkı sunacağını belirtti. Sezgin, "Kısa vadede özellikle enerji, lojistik, sağlık, inşaat gibi sektörlerde işbirliğini artırmayı planlıyoruz." dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı, 14 Ocak'ta Sheraton Otel'de gerçekleştirilecek.

Toplantı kapsamında iki ülkeden ilgili bakanlar ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-Slovenya İş Forumu'nun düzenlenmesi bekleniyor. Forumda iş insanlarının karşılıklı yatırım fırsatlarını ve çeşitli sektörlerde işbirliği imkanlarını değerlendirmesi amaçlanıyor.

- İKİLİ TİCARET SON YILLARDA HIZLANDI

Türkiye ile Slovenya arasında 2011'de imzalanan "Stratejik Ortaklık Belgesi", ikili ilişkilerin birçok alanda ivme kazanmasını sağladı. Bu belge, bir ticaret taahhüdü içermemesine rağmen iki ülke arasındaki ticaretin son yıllarda artmasına katkı sundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Slovenya'ya ihracat geçen yılın 11 ayında 2023 yıl sonuna göre yüzde 12,8 artışla 2,3 milyar dolar olurken bu ülkeden ithalat aynı dönemde yüzde 10,8 azalışla 455,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkili ticaret hacmi, 2024 Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 2,8 milyar dolar oldu.

- "SÜRDÜRÜLEBİLİR ORTAK YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Adnan Sezgin, taraflar arasında ticari ilişkilerin istikrarlı bir büyüme gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin 2015-2023 yıllarında Slovenya ile yaptığı dış ticarette yılda ortalama 1,1 milyar dolar ticaret fazlası verdiğine işaret eden Sezgin, bu ülkenin Türkiye için Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarından olduğunu belirtti.

İkili ticaret potansiyelinin yüksekliğine dikkati çeken Sezgin, şunları kaydetti:

"Ticaret hacmini artırmak için adım adım ilerleme hedefiyle kısa vadede özellikle enerji, lojistik, sağlık, inşaat gibi sektörlerde işbirliğini artırmayı planlıyoruz. Orta vadede ticaretin çeşitlenmesini sağlamayı, lojistik altyapıyı güçlendirmeyi ve yeni sektörlerde ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadede ise sürdürülebilir ortak yatırımları hayata geçirmek istiyoruz. Bu şekilde iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da güçlendireceğimize inanıyorum."

Sezgin, İş Konseyi olarak düzenleyecekleri forumun işbirliklerini güçlendirmek ve yeni ortaklıklar kurmak için önemli fırsat sunacağını dile getirdi.

Foruma telekomünikasyon, güvenlik, enerji, petrol ve gaz, ulaştırma, bilişim teknolojileri, otomasyon çözümleri, çelik konstrüksiyon, lojistik ve depolama, alüminyum ve metal, savunma ile havacılık gibi birçok sektörden Türk ve Sloven iş insanlarının katılacağına işaret eden Sezgin, bire bir iş görüşmelerinin yapılacağını söyledi.

Sezgin, Slovenya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Girişimci dostu iş ortamı ve güçlü altyapısı da düşünüldüğünde, Türk yatırımcılar için gerçekten çok cazip fırsatlar sunan bir ülke. Öncelikle, stratejik konumu ve Avrupa'nın önemli ticaret koridorları üzerinde yer alması, özellikle lojistik ve ulaştırma sektöründe büyük avantajlar sağlıyor. Adriyatik Denizi'ne kıyısı sayesinde Slovenya, Türk firmaları için Avrupa pazarına açılan bir kapı niteliğinde."

- "TÜRK FİRMALARININ ALTYAPI PROJELERİNDEKİ DENEYİMİ İŞBİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Türkiye'nin bu ülkedeki yatırımlarının genellikle lojistik, enerji, turizm, inşaat gibi stratejik sektörlerde yoğunlaştığının altını çizen Sezgin, şu ifadeleri kullandı:

"Türk şirketleri, Slovenya'nın güçlü altyapısını ve Avrupa'nın ticaret merkezlerine yakınlığını avantaja çevirerek lojistik hizmetlerini burada geliştirme imkanı buluyor. Bunun yanı sıra enerji sektörü de önemli bir yatırım alanı. Slovenya'nın sürdürülebilir enerjiye yaptığı vurgu, Türk firmalarının yenilenebilir enerji projelerinde yer almasını sağlıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi projeleri, bu işbirliğinin öne çıkan örnekleri arasında. Aynı şekilde inşaat sektörü de Slovenya'daki yatırımlarda öne çıkıyor. Türk firmalarının altyapı projelerindeki deneyimi bu alandaki işbirliklerini güçlendiriyor."

- "SLOVENYALI YATIRIMCILAR, YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNE ODAKLANIYOR"

Sezgin, Slovenyalı yatırımcıların Türkiye'de özellikle otomotiv, enerji, lojistik, bilişim teknolojileri ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin genç ve dinamik iş gücü, geniş iç pazarı ve stratejik konumunun Slovenyalı şirketler için avantaj olduğunu ifade eden Sezgin, "Örneğin, otomotiv yan sanayi alanında Slovenyalı şirketler, Türkiye'de hem üretim hem de ihracat odaklı yatırımlar gerçekleştirdi. Ayrıca, yenilenebilir enerji projeleri ve lojistik sektöründe de Slovenyalı yatırımcıların aktif olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

- "İŞ DÜNYASINDAN DAHA FAZLA ORTAKLIK BEKLİYORUZ"

Sezgin, ikili ticari ilişkilerin güçlenmesinin sadece ekonomik kazanç sağlamadığına, kültürel ve sosyal bağların derinleşmesine de katkı sunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İş dünyasının bu ilişkilerdeki rolü çok önemli. Şirketlerimiz, sadece ticaret yaparak değil teknoloji transferi, bilgi paylaşımı ve yenilikçi projelerle de bu ilişkiye değer katabilir. Bu nedenle, iş dünyasından daha fazla girişim ve ortaklık bekliyoruz. Ayrıca, Slovenya ile iş yapmak isteyen Türk girişimcilere her türlü desteği vermeye hazırız. Beraber çalışarak bu potansiyeli daha ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum."