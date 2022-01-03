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Ekonomi

Petrol ve doğal gaz için harekete geçtiler! Bölgede dev yatırım

Rus yatırımcılar, Afganistan'da petrol ve doğal gaz alanında yatırım yapmaya hazırlanıyor. Daha önce, Çinli yatırımcılar, Afganistan'da madencilikle ilgili yatırım yapmayı düşündüklerini belirtmişti.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 16:19 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:40
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Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus iş adamlarının, Taliban yönetiminin "Başbakan Yardımcı Vekili" Abdulselam Hanefi ile başkent Kabil'de görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Görüşmede petrol, doğal gaz rafinerileri ile CNG ve LNG tesislerinin kurulması konusunun masaya yatırıldığını ifade eden Mücahid, ayrıca bir çimento üretim şirketinin kurulmasının da ele alındığını belirtti.

Mücahid, Rus iş adamları için yatırım koşullarının sağlanacağını kaydetti.

Taliban'ın Afganistan'ı 15 Ağustos 2021'de ele geçirmesinin ardından bazı ülkeler, farklı alanlarda yatırım yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

Dış yardımın önemli ölçüde kesildiği Afganistan'da Taliban yönetimi de geçici hükümet ilanının ardından özellikle ülkedeki madenlerin işletilmesi konusunda yatırım çağrısında bulunmuştu.

Daha önce, Çinli yatırımcılar, Afganistan'da madencilikle ilgili yatırım yapmayı düşündüklerini belirtmişti.

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