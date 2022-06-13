Petrol ve doğal gaz planı yerle bir oldu! Dudak uçuklatan rakam

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonları sonrası, Batı'nın yaptırım yağmuru Moskova'yı vurmayı hedefledi.



Daha önce ABD enerji güvenliği elçisi Hochstein, Rusya'nın şu anda fosil yakıt ihracatından, Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasından öncekinden daha fazla para kazandığını söyledi.

Hochstein, Avrupa ve Bölgesel Güvenlik İşbirliği Senatosu Alt Komitesi'ndeki toplantıda, Moskova'nın petrol ve doğal gaz ticaretinden birkaç ay öncesine göre gelir durumu sorusu üzerine, "Daha fazla para kazanıyor. Bunu inkar edemem." ifadelerini kullandı.

Yeni bir rapora göre, Kiev'in Batı'yı Moskova ile tüm ticareti kesmeye çağırmasına rağmen, Avrupa ülkelerine enerji akışında ciddi bir kesinti görülmüyor. Aksine petrol ve doğal gaz fiyatlarının artmasıyla, Rusya'nın daha fazla kazandığı bildiriliyor.

PETROL VE DOĞAL GAZ PLANI ALTÜST OLDU! 98 MİLYAR DOLAR KAZANDI

ABD ve AB, Moskova'yı benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlarla cezalandırmanın yanı sıra Ukrayna'nın Rus ilerlemesini savuşturmasına yardımcı olmak için silah ve nakit gönderdi.

Aynı zamanda AB üzerinde 'Rusya'dan gelen enerji akışının kesilmesi için' ciddi bir baskı var. Uzun süredir Rusya'nın petrol ithalatına kısıtlamalar getirmeye isteksiz olan ve bunun yerine yaptırımlarıyla finans ve bankacılık sektörlerini hedef alan AB, Mayıs ayı sonlarında Rus petrolüne yasak getirmeyi kabul etti.

Blok, ithalatın %75'ini hemen, %90'ını ise yıl sonuna kadar durdurmaya karar verdi. Ancak, Macaristan ve diğer bazı ülkelere, ekonomilerinin Rus tedariki olmadan baş edememeleri nedeniyle feragat edildi.

Finlandiya merkezli bağımsız Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) tarafından Pazartesi günü yayınlanan rapora göre, Ukrayna'daki savaşının ilk 100 gününde petrol ve doğal gaz ihracatından 98 milyar dolar kazandı.

Mayıs ayının ortalarında Bloomberg, Moskova'nın petrol gelirlerinin yaptırımlara rağmen yükseldiğini ve 2022'nin başından bu yana %50 arttığını iddia etti. Rus hükümeti ayrıca Asya-Pasifik bölgesinde ham petrolü almaya başlayan yeni müşterilere de işaret etti.

PETROL VE DOĞAL GAZ ALIMINI ARTIRAN ÜLKELER VAR

CREA'nın raporuna göre, AB, savaşın ilk 100 gününde Rusya'nın yaklaşık 60 milyar dolar değerindeki fosil yakıt ihracatının yüzde 61'ini aldı.

Toplamda, en büyük ithalatçılar 13,2 milyar dolar ile Çin, 12,7 milyar dolar ile Almanya, 8,2 milyar dolar ile İtalya, 8,4 milyar dolar ile Hollanda, 7 milyar dolar ile Türkiye, 4,6 milyar dolar ile Polonya, 4,5 milyar dolar ile Fransa ve 3,6 milyar dolar ile Hindistan oldu.

Rusya'nın fosil yakıt gelirleri ilk olarak ham petrol (48,2 milyar dolar), ardından boru hattı gazı (25,1 milyar dolar), petrol ürünleri (13,6 milyar dolar), sıvılaştırılmış doğal gaz (5,3 milyar dolar) ve kömür (4.8 milyar dolar) satışından geliyor.

Rusya'nın ihracatı Mayıs ayında, ülkeler ve şirketler savaş nedeniyle arzlarından kaçındığı için düşerken bile, fosil yakıt fiyatlarındaki küresel artış Kremlin'in kasasını doldurmaya devam etti ve ihracat gelirleri rekor seviyelere ulaştı.

CREA'ya göre, Rusya'nın ortalama ihracat fiyatları geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 daha yüksekti.

Raporda, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da dahil olmak üzere bazı ülkeler Rusya'dan alımlarını artırdı.