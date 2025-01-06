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Ekonomi

Petrol ve doğal gaz sondajını yasakladı! Trump öncesi Biden'dan sürpriz karar

Trump'ın göreve başlamasına günler kala ABD Başkanı Biden, karasularının büyük bir kısmında petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanacağını açıkladı. Trump'ın ilk döneminde, bölgedeki bazı alanlarda petrol ve gaz aranması için firmalara izin verilmişti.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 16:08 - Güncelleme:
Petrol ve doğal gaz sondajını yasakladı! Trump öncesi Biden'dan sürpriz karar
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ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasına günler kala, Biden, yeni petrol ve doğal gaz sondajını engellemek amacıyla 2 muhtıra imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, yasak kapsamında doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi'nin bir kısmı gibi sularda yeni petrol ve doğal gaz sondaj yapılmayacağını belirtti.

PETROL VE DOĞAL GAZ SONDAJINI YASAKLADI

Biden, "Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebilir ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli değildir." ifadesini kullandı.

Yasak kapsamında 625 milyon dönümden (253 milyon hektar) fazla su alanının sondajdan korunacağını kaydeden Biden, bu kararın ABD'nin iklim politikalarıyla da uyumlu olduğunu vurguladı.

Trump'ın ilk döneminde, bölgedeki bazı alanlarda petrol ve gaz aranması için firmalara izin verilmiş, bu da çevrecilerin tepkisini toplamıştı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, seçim kampanyası sırasında, enerji üretimini artırma ve enerji fiyatlarını düşürme amacıyla sondaj faaliyetlerini teşvik edeceğini defalarca dile getirmişti.

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