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Ekonomi

Petrol ve doğal gazda yeni rekor! Tam 11 milyar metreküp

Rusya yaptırımlarına karşı Moldova ve Romanya ısınma konusunda kapısını çaldığı Azerbaycan, 2023'e kadar Avrupa'ya 11 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor. Doğal gaz konusunda Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Azerbaycan ile görüşmelerde bulunulduğunu açıkladı.

15 Eylül 2022 Perşembe 22:41 - Güncelleme:
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Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Azerbaycan ve Romanya ile gaz arzı konusunda görüşmelerde bulunuyor. Sandu, "Alternatif gaz kaynakları bulmak zor değil, uygun fiyata gaz bulmak zor. Hükümet Azerbaycan ve Romanya ile görüşmelerde bulunuyor. Teknik olarak, gaz Moldova'nın tüm bölgelerine ulaşıyor. Ama yine, hepsi fiyata bağlı "dedi.

11 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ

Daha önce, Moldova Başbakan Yardımcısı Andrei Spinu, Moldova'nın Azerbaycan ile uzun vadeli bir gaz tedarik sözleşmesi imzalama olasılığını düşündüğünü söyledi. 31 Aralık 2020'de TAP (Trans-Adriyatik Boru Hattı) inşaatının tamamlanmasıyla Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru üzerinden Avrupa'ya ticari gaz tedarikine başladı.

Geçen yıl TAP, Avrupa'ya 8,1 milyar metreküp gaz taşıdı. Azerbaycan, 2022'nin sonunda Avrupa'ya gaz arzını 9,1 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor ve 2023'te gaz arz hacminin 11 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

Star Gazetesi

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