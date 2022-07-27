Petrol ve doğal gazda yeni rekor! Tam 11,365 milyar metreküp

Petrol ve gaz endüstrisi, kendisini dünya pazarlarına güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak kurmuş olan Azerbaycan ekonomisinde çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Devlet Gümrük Komitesi'ne göre, Azerbaycan'ın doğalgazı, Ocak-Haziran 2022 arasındaki toplam ihracatın yüzde 40,26'sını oluşturdu (1820 yılının aynı döneminde yüzde 18). Raporlama döneminde ülke, doğal gaz ihracatını 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,5 artırarak (10.379 milyar metreküp) 11.365 milyar metreküpe çıkardı.

Raporlama döneminde, ham petrol ve petrol ürünlerinin Azerbaycan'ın toplam ihracatı içindeki payı, bir önceki yıla göre yüzde 65,19'a kıyasla yüzde 50,66'ya ulaştı. Azerbaycan, yıllık 13,5 milyon tona (5.744 milyar $) kıyasla 9.361 milyar $ değerinde 12,9 milyon tonun üzerinde ham petrol ve petrol ürünü ihraç etti.

PETROL VE DOĞAL GAZDA SOCAR FARKI

Tüm bu gelişimler aynı zamanda ülkenin devlet bütçe gelirlerine de yansıyor. Özellikle petrol sektöründen elde edilen gelirler, 2022'nin ilk yarısında tahmin edilen miktarı aştı. Gelir artışındaki bu durum SOCAR üzerinden alınan vergi gelirleriyle doğrudan bağlantılı olduğun biliniyor.

Böylece, bu dönemde SOCAR'dan elde edilen vergi geliri, 265 milyon manat (156.04 milyon $) veya öngörülen miktardan (667.5 milyon manat veya 393.05 $) yüzde 39.7 fazla olan toplam 932.5 milyon manat (549.09 milyon $) oldu.

319,9 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

Ayrıca, üretim paylaşımı anlaşması kapsamında Azeri-Çırak-Güneşli sahasında üretilen ham petrol ihracatı için müteahhitler üzerindeki kâr vergisi, öngörülen hacmin (330 milyon manat veya 194.3 milyon $) 294,7 artarak 624,7 milyon manat (367,8 milyon $) seviyesine ulaştı. milyon manat (173,5 milyon $) veya yüzde 89,4. Ayrıca, Şah Deniz gaz kondensat sahasından gaz ihracatı için müteahhitler aracılığıyla alınan kar vergisi 543,4 milyon manat (319,9 milyon $) olarak gerçekleşti.

Küresel borsalarda ham petrol ve doğal gaz ihracat fiyatlarının 2022 bütçe tahminlerinin üzerinde olduğu ortaya çıktı. Petrol fiyatlarındaki keskin oynaklık, makroekonomik ve maliye politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile makro-mali planlama ve tahminlerde ciddi sorunlar yaratmakta ve tahminler ile gerçekleşen göstergeler arasında önemli sapmalara yol açmaktadır.

Tahmin edildiği gibi, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık düşüş, toplam bütçe gelirlerinde yıllık ortalama 2,6 milyar manat (1,5 milyar dolar) azalmaya yol açıyor. Orta vade için bütçe parametreleri hesaplanırken, petrol fiyatlarına ilişkin riskleri önlemek için yıllık ortalama petrol fiyatının 50$ seviyesinde verilmesi gerekmektedir.